Boxe: Canelo Alvarez reage a boatos sobre sua próxima luta: adorei

Tele concorda que Canelo Alvarez alcançou com Campeões Premier de Boxe (PBC) ter três lutas com o referido promotor em troca de 100 milhões de dólares gerou rumores sobre sua próxima luta.

No entanto, a imprensa americana – especificamente Mike Coppinger na ESPN – diz que a primeira luta será no dia 16 de setembro contra Jermall Charlo.

Mesmo que uma revanche contra Dmitry Bivol não vai acontecer, pelo menos no curto prazo, não há dúvida de que a luta com Charlo é uma luta de alto nível, mesmo que o astro americano esteja fora dos ringues há muito tempo. Hit Man não entra no ringue desde junho de 2021, mas já havia pegado um número antes David Benavidez para enfrentar o supercampeão dos médios.

Já se fala em outros possíveis adversários para Alvarezcomeçando com Benavidez ele mesmo, assim como David Morrel e Badou Jack. Este último, campeão dos pesos-médios, disse não querer bater o peso com o lutador de Guadalajara e focar em Benavidez: “Dar ao público a luta que todos querem”, disse.

Já se falou até Errol Spence, que vai protagonizar a luta do ano contra Crawford em algumas semanas. Spence, quando questionado sobre uma briga com Alvarez, ficou entusiasmado. Não só isso, mas sente fortemente que “Canelo é a cara do boxe” porque “ele gera mais dinheiro”.

Canelo responde

A verdade é aquilo canelo não anunciou nada oficialmente e quis lançar um recado nas redes sociais para lembrar que, de fato, ele ainda é a cara do boxe: “Parece que é Canelo x Todo Mundo. Eu adoro”.

De qualquer forma, ele já sabe muito bem contra quem vai lutar no dia 16 de setembro e já está treinando forte para isso.