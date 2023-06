As empresas não podem funcionar hoje sem algum grau de digitalização de seus procedimentos internos. Não importa o seu campo de atuação, algum tipo de automação é obrigatório e a Internet é uma grande ajuda em muitas situações. Assim, resolve muitas questões, mas cria um novo conjunto de problemas, incluindo perda de dados. Por isso que hoje, indicaremos como evitar o vazamento de dados em sua empresa.

Proteger informações confidenciais na era digital de hoje, quando os dados podem passar por coleta, análise e compartilhamento de maneiras infinitas, pode ser um desafio. Então, esse tema torna-se ainda mais delicado dentro das empresas.

Como evitar o vazamento de dados em sua empresa?

Na sequência, apresentaremos atitudes que auxiliam para evitar que o vazamento de dados ocorra em sua empresa.

Aumente a conscientização de sua equipe obre a importância da segurança de dados

A proteção contra violações de dados requer, antes de tudo, uma equipe treinada e consciente.

Portanto, realize treinamentos regulares para educar os funcionários sobre os riscos de segurança envolvidos no negócio. Aliás, incluindo como reconhecer possíveis ameaças e a importância de práticas seguras como senhas fortes e evitar a abertura de e-mails de remetentes desconhecidos.

Políticas de segurança devem ser postas em prática

Defina claramente as políticas de segurança de dados da sua empresa e torne-as abrangentes. O acesso a informações confidenciais, o uso de dispositivos pessoais no local de trabalho e o compartilhamento de arquivos e senhas são tópicos que precisam ser abordados por tais políticas.

Para isso, verifique se todos os funcionários estão cientes e seguindo essas políticas. Ademais, se os recursos e metodologias apropriados estão disponíveis para torná-los eficazes.

Mantenha backups consistentes

Uma medida de segurança crítica é criar backups regulares de seus dados. Mantenha-os em locais seguros, criptografados e fora do alcance dos hackers. Porque, no caso de violação de dados, você pode restaurar dados críticos com perda mínima seguindo estes procedimentos. Além disso, se você tiver um backup recente, não precisará se preocupar em perder dados devido a uma reinicialização ou formatação.

Faça uso de criptografia

Use criptografia sempre que possível porque é uma ferramenta muito poderosa para manter seus dados seguros. Porque quando você criptografa dados confidenciais, eles se tornam inutilizáveis ??para qualquer pessoa sem a chave certa, que você deve manter em um local seguro.

Use a criptografia com mais destaque em funções executadas em dispositivos móveis. Por exemplo, dados armazenados em nuvem e comunicações internas consideradas confidenciais.

Mantenha seus sistemas atualizados

Uma das principais causas de brechas de segurança é deixar de instalar as atualizações de software necessárias. Portanto, sempre use as versões mais atualizadas de sistemas operacionais, aplicativos e ferramentas de segurança.

Essas atualizações frequentes ajudam a fechar vulnerabilidades conhecidas e proteger sua empresa dos tipos de ataques mais comuns. Você pode então concentrar seu tempo e energia em mitigar as ameaças mais prementes sem ter que se preocupar com as menores.

Restrição de acesso e autenticação de dois fatores

A perda de dados pode ser evitada com controle de acesso rigoroso em sua rede e sistemas. Assim, isso fornece uma camada adicional de proteção, tornando mais difícil para os hackers obter acesso às suas contas.

Um dos métodos mais simples e eficazes é exigir que os usuários forneçam duas formas diferentes de identificação antes de conceder acesso a dados confidenciais. Então, isso obscurece os pontos fracos de acesso, que são alvos típicos de invasões.

Contrate um especialista em segurança de dados

Se a segurança de dados for uma área cinzenta para o seu negócio e você não tiver o conhecimento necessário para navegar nela, convém contratar uma empresa ou consultor externo para conduzir uma auditoria, fornecer conselhos e ajudar a colocar as melhores práticas em ação.

Finalmente, eles são capazes de detectar pontos fracos, realizar testes penetrantes e fornecer respostas personalizadas para perguntas que você nunca encontraria. Além disso, ter uma equipe pronta para atualizar processos e responder a crises faz toda a diferença.

Responda rapidamente aos incidentes

É possível que, em algum momento, ocorra uma violação de dados, independentemente do nível de segurança atualmente em vigor. Nesse cenário, uma estratégia de resposta a incidentes bem definida é crucial.

Isso inclui designar uma equipe para conduzir uma investigação, manter linhas de comunicação abertas com todas as partes afetadas. Bem como, notificar as autoridades apropriadas e tomar medidas corretivas para evitar a reincidência.

Manter um cronograma de auditorias de segurança

Por fim, realize auditorias de segurança regularmente para avaliar a eficácia das medidas tomadas e detectar quaisquer pontos fracos. Pois, elas ajudam a garantir que todas as políticas e procedimentos de segurança sejam seguidos corretamente e que novas ameaças sejam atendidas em tempo hábil.