Homem da Flórida acusado de estuprar e matar menina e seu cuidador na Flórida ataca seu próprio advogado

Testado da Flórida é um dos territórios dos Estados Unidos em que a pena de morte é mantida para determinados crimes. E esse é precisamente o destino que Joseph Zieler, um preso que, durante uma audiência perante o juiz, agrediu o próprio advogado quando este tentou falar com ele, poderia enfrentar. Câmeras dentro do tribunal capturaram o momento marcante.

as imagens mostram metas algemado e vestido com o habitual macacão laranja usado pelos detentos na maioria das prisões dos Estados Unidos. Cercado por policiais, ele espera pacientemente para se sentar, mas tinha outros planos para o que parecia ser apenas mais um dia em sua longa ficha criminal.

A certa altura, ele aparece para pedir que seu representante legal se aproxime e, ao tentar se abaixar para ouvir com atenção, metas consegue acotovelá-lo brutalmente na cabeça. Rapidamente, os policiais no local reagem e derrubam o criminoso, que imediatamente cai no chão.

Joseph Zieler, no julgamento.Twitter

“Parecia que ele não queria que os microfones captassem nossa conversa. Então ele acenou para mim, fui até lá e ele me bateu”, disse o advogado à Fox 4 câmeras logo depois.

Condenado por estuprar e matar uma jovem e sua babá

Aos 61 anos, Joseph Zieler enfrenta uma possível sentença de morte por eventos ocorridos em 1990.

Ele é condenado por estupro Robin Cornellde apenas 11 anos, e Lisa História32. Após agredi-los enquanto dormiam, não hesitou em matá-los e por isso a decisão do juiz, após o julgamento, poderia ser pena de morte.

Por quase 30 anos, o caso ficou sem solução, mas quando metas foi preso em 2016 e com evidências atuais de DNA, a polícia conseguiu amarrar o caso e localizá-lo metas na cena do crime.