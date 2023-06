IUL: Qual é a diferença entre seguro de vida universal indexado e seguro de vida universal?

EUNo campo do seguro de vida permanente, duas opções populares são seguro de vida inteira e seguro de vida universal indexado (IUL). Embora compartilhem a característica de fornecer cobertura vitalícia, eles diferem significativamente em como o valor em dinheiro opera. Este artigo tem como objetivo lançar luz sobre a principais distinções entre seguro de vida inteira e seguro de vida universal indexado, bem como suas vantagens e diferenças na estrutura de prêmios, potencial de crescimento de valor e pagamento de benefícios por morte.

O seguro de vida inteira é uma forma comum de seguro de vida permanente. Oferece estabilidade por meio de uma taxa de juros fixa que determina o crescimento do componente de valor em dinheiro. Por outro lado, seguro de vida universal indexado é um tipo específico de seguro de vida universal em que o valor em dinheiro está vinculado ao desempenho de um índice do mercado de ações, como o S&P 500 ou NASDAQem vez de taxas auferidas sem capital próprio.

Uma diferença crucial reside na flexibilidade de pagamentos de prêmios. O seguro de vida inteira apresenta um prêmio fixo, proporcionando previsibilidade e acessibilidade. Em contraste, seguro de vida universal indexado oferece maior flexibilidade, permitindo que os segurados ajustem os prêmios ou até mesmo pulem pagamentos com base no valor em dinheiro. No entanto, é importante observar que Políticas da IUL muitas vezes envolvem taxas adicionais devido à complexidade da estrutura da apólice e cálculo do valor em dinheiro, levando a valores de pagamento potencialmente variáveis.

Outra distinção reside no potencial de crescimento do valor em dinheiro. Seguro de vida inteira valor em dinheiro cresce a uma taxa fixa garantida, proporcionando estabilidade e confiabilidade. Esse recurso também permite que os segurados contratem um empréstimo de seguro de vida, se necessário. Em contraste, Políticas da IUL têm uma taxa de juros mínima garantida, enquanto o restante do crescimento do valor em dinheiro depende do desempenho do índice de mercado de ações escolhido.

Este empate para desempenho do mercado introduz um nível de risco, mas também apresenta a possibilidade de maiores recompensas com base em condições de mercado favoráveis. Além disso, ao longo do tempo, o valor em dinheiro em uma política IUL pode acumular até o ponto em que pode cobrir totalmente os prêmios da apólice, resultando em uma apólice sem custo para o segurado.

Compreendendo os pagamentos fixos versus crescentes com base no crescimento do valor em dinheiro no seguro de vida permanente

A abordagem para benefícios de morte é outra área onde o seguro de vida inteira e Políticas da IUL diferem. Com o seguro de vida inteira, o benefício por morte é fixo, a menos que o segurado tenha um empréstimo contra a apólice no momento da passagem. Se o valor em dinheiro em uma apólice de vida inteira cresce para igualar o benefício de morte da apólice em uma idade específica (geralmente entre 100 e 120 anos), a seguradora pagará o valor nominal diretamente ao segurado e rescindirá a apólice.

Em contraste, Políticas da IUL oferecem o potencial para um benefício de morte crescente à medida que o valor em dinheiro aumenta. Isto significa que os beneficiários de uma apólice IUL podem receber um pagamento mais alto em caso de falecimento do segurado.

Em resumo, a principal diferença entre seguro de vida inteira e seguro de vida universal indexado reside em como o valor em dinheiro opera. O seguro de vida oferece estabilidade por meio de uma taxa de juros fixa, enquanto o IUL vincula o crescimento do valor em dinheiro ao desempenho de um índice do mercado de ações. Além disso, o seguro de vida inteira oferece um prêmio fixo e um crescimento confiável do valor em dinheiro, enquanto a IUL oferece flexibilidade no pagamento de prêmios e recompensas potencialmente mais altas por meio do crescimento baseado no mercado.

A abordagem para benefícios de morte também varia, com seguro de vida inteira apresentando um benefício de morte fixo e Políticas da IUL oferecendo o potencial para um pagamento crescente à medida que o valor em dinheiro cresce.