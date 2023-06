Kaley Cuoco relembra o dia em que quase perdeu a perna: pensei ter caído em umas folhas, mas foram meus ossos

Tatriz que ficou famosa por seu papel como Bridget Hennessy em ‘8 Simple Rules’ e, posteriormente, por interpretar Jenny em ‘The Big Bang Theory’ (2007-2019), Kaley Cuoco, é um dos mais aclamados da indústria. No entanto, essa carreira meteórica quase sofreu um grande revés há mais de uma década devido a um acidente no qual ela quase catastroficamente perdeu uma perna.

A atriz participou do podcast ‘Smartless’, produzido e apresentado por Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes. Ali, em frente ao microfone, Kaley Cuoco revelou um incidente que, apesar de ter permanecido como uma anedota, quase interrompeu sua carreira de atriz.

Kaley Cuoco: Acabei de cair em uma pilha de folhas?

cuoco, quando jovem, praticava cavalgadas e chegou a competir em seu esporte. Em 2010, enquanto praticava esta disciplina, ela caiu do cavalo, o animal se assustou e pisou em sua perna causando o acidente.

“Lembro-me disso claro como a luz do dia, porque você leva um segundo para perceber que algo ruim aconteceu”, começou cuoco. Além disso, a atriz de 37 anos ainda não sabia do real perigo do acidente e pensou na hora: “Será que acabei de cair em uma pilha de folhas? Porque ouvi o estalo…”.

“Não foram folhas, foram meus ossos”

Alguns instantes depois, cuoco percebeu que não eram folhas, mas os ossos da perna: “Demorei 5 ou 10 segundos para perceber que não eram folhas, eram meus ossos”, era uma fratura “horrível” da tíbia e fíbula.

O prognóstico era tão sombrio que a atriz ainda teve que assinar um documento autorizando os médicos a amputar sua perna caso a cirurgia não desse certo.

No final, a intervenção foi bem-sucedida e ela só tem cicatrizes na área que a fazem “parecer uma menina má”.