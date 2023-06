Lauren Marie Sesselmann: Ela é a jogadora de futebol mais sexy do mundo?

euA carreira de Auren Marie Sesselmann foi repleta de conquistas notáveis, já que ela se destacou como medalhista olímpica, jogadora de futebol e até apresentadora de TV.

Sua jornada no futebol começou durante o ensino fundamental em sua cidade natal, Wisconsin. Ao ingressar na Purdue University, ela ganhou fama como jogadora de ataque na conferência Big Ten, estabelecendo vários recordes escolares antes de se formar em 2006.

Depois de se formar em marketing e comunicação, Lauren Marie jogou por várias equipes, incluindo FC Indiana, Sky Blue FC, Atlanta Beat, FC Kansas City, Houston Dash e Santa Clarita Calor Azulconforme relatado pelo The Sun.

Lauren Marie Sesselmann e a seleção canadense

Através de seu pai, Sesselmann adquiriu a cidadania canadense e passou a representar o time de futebol feminino, acumulando 46 partidas.

Uma de suas conquistas marcantes foi a participação nos XVI Jogos Pan-americanos de 2011, realizados em Guadalajara, no México, onde a seleção canadense terminou em segundo lugar nas eliminatórias da CONCACAF para o jogos Olímpicos.

Lauren Marie também competiu na Copa Feminina do Chipre de 2012, garantindo o segundo lugar, e desempenhou um papel na Canadáterminou em quinto lugar na Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2015.

Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Sesselmann e a seleção canadense orgulhosamente conquistou a medalha de bronze, marcando uma conquista significativa em sua carreira.

Fora do campo, ela trabalhou como agente da Doubled Sports, defendeu iniciativas de saúde e apareceu em um episódio de ‘Uninterrupted’, série apresentada na HBO.

Com mais de 120.000 seguidores no Instagram e mais de 25.000 no Twitter, Sesselmann se tornou um influente influenciador.

Por meio de suas contas de mídia social, ela compartilha fotos elegantes e colabora com várias marcas, ao mesmo tempo em que causa um impacto positivo na sociedade e apoia os necessitados.