Maria Oliveira explica ‘decisão maluca’ de participar de reality show durante acampamento do UFC 289

Maria Oliveira já estava agendada para enfrentar Diana Belbita no UFC 289 quando foi chamada por uma das maiores redes de televisão do Brasil, a Record, para fazer parte de um reality show que se aproximava.

Oliveira, que já se tornou viral ao invadir a festa de aniversário da estrela brasileira Anitta, não pensou duas vezes. Ela entrou no programa A Grande Conquista em 8 de maio, menos de cinco semanas antes do UFC 289, e considerou desistir da luta dependendo de como ela se saiu no show. No final das contas, porém, Oliveira foi eliminado apenas uma semana depois.

“Fui convidado para participar [popular reality TV show] A Fazenda no ano passado, mas foi para uma luta e perdeu [to Vanessa Demopoulos]”, disse Oliveira ao MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Dessa vez eu tinha uma luta marcada, mas resolvi arriscar. Eu sabia que tinha duas etapas no show, então não cancelei a luta. Se eu não chegasse à mansão, Eu lutaria, e foi o que fiz.”

Estar em um reality show foi a realização de um sonho para o lutador do UFC.

No final, no entanto, não valeu a pena como ela esperava.

“Eu meio que dei um tiro no pé porque me deu menos tempo para treinar”, disse Oliveira. “Normalmente faço um camp de dois meses, mas voltei para a academia [on May 24]. Mas eu estou feliz. Foi uma decisão louca que do fundo do meu coração não me arrependo porque foi um aprendizado.”

Oliveira está com 13-6 no MMA e 1-2 desde que ingressou no UFC. Sua única vitória no octógono veio na decisão dividida sobre Gloria de Paula, a mulher que venceu Belbita em fevereiro passado.

“É uma luta muito vencível para mim”, disse Oliveira sobre Belbita. “De todas as meninas que vejo na minha categoria, essa é uma luta que vejo como muito favorável para mim, então não tenho como me arrepender de ter feito isso. … Eu estava obviamente triste quando saí [the show], fiquei triste por não ter atingido uma meta. Era como se eu tivesse perdido uma luta. Comecei a questionar muitas coisas, mas no final isso foi bom para mim.

“Não corrigi nada nos treinos porque a Diana lutou com a Glória de Paula e perdeu. Acabei de adicionar cardio para fazer três rodadas sem gás e espero que seja assim. Acho que vai ser uma luta acirrada, mas me vejo pela frente. Não quero dizer que vai acabar por nocaute ou finalização, mas acho que vai ser uma grande luta. Eu me vejo vencendo independentemente dessas circunstâncias.”