Michael Chandler expressa dúvidas sobre luta de Conor McGregor que acontecerá em 2023: ‘Onde você está, garoto?’

Michael Chandler está ficando sem paciência.

Conor McGregor e Chandler estão aparecendo todas as semanas como treinadores adversários no O lutador final 31, uma temporada construída com base na premissa de que as estrelas do UFC se enfrentariam em uma luta dos meio-médios ainda este ano. No entanto, dúvidas estão surgindo em meio a relatos de que McGregor ainda não reentrou no programa de testes da USADA e as recentes acusações de agressão sexual contra ele.

Na noite de terça-feira, Chandler compartilhou um breve vídeo expressando sua frustração com o adversário. TUF 31 O treinador ainda não está no pool de testes e quase inelegível para competir antes do final de 2023.

“Tudo bem, pessoal, todos vocês viram as notícias”, disse Chandler. “Conor não está na USADA. Faltam cento e setenta e nove dias para o dia 16 de dezembro, que deveria ser o último pay-per-view do ano. Comicamente, a USADA aparece na minha porta hoje para adicionar insulto à injúria.

“Onde você está, garoto?”

Agora, McGregor perdeu oficialmente o período obrigatório de seis meses exigido para um lutador retornar à competição depois de estar fora do pool da USADA. O ex-campeão de duas divisões não luta desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em julho de 2021, o que resultou em uma reabilitação que o impediria de lutar, portanto, McGregor não viu motivos para continuar sendo testado durante esse período de recuperação.

Permanece a possibilidade de que a USADA possa conceder a McGregor uma isenção dessa janela de teste de seis meses, embora não esteja claro em que motivos razoáveis ​​isso poderia ocorrer. Aqui está a decisão da USADA sobre inatividade e isenções:

Um Atleta que der aviso de aposentadoria ao UFC, ou de outra forma deixou de ter uma relação contratual com o UFC devido à Inatividade Iniciada pelo Atleta, não pode voltar a competir nas Lutas do UFC até que tenha dado ao UFC notificação por escrito de sua intenção de voltar a competir e se disponibilizou para Testes por um período de seis meses antes de retornar à competição. O UFC pode conceder uma isenção à regra de notificação por escrito de seis meses em circunstâncias excepcionais ou quando a aplicação estrita dessa regra for manifestamente injusta para um Atleta, desde que, em qualquer caso, o Atleta forneça um mínimo de duas Amostras negativas antes de retornar à competição.

Chandler e McGregor encerraram as filmagens de TUF 31 no início deste ano. Nos quatro episódios que foram ao ar, o Team Chandler fez 4 a 0 na competição.