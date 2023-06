Em meio a programação festiva dos 141 anos de Emancipação Política de Piaçabuçu, durante a solenidade de inauguração da 39º Creche CRIA no Distrito do Pontal do Peba, importante equipamento de educação e cuidados direcionados às crianças do Peba, Conjunto José de Castro e Povoado Céu, o governador Paulo Dantas, mencionou a parceria contínua com a administração do prefeito Djalma Beltrão para o desenvolvimento do município.

A Creche recebeu merecidamente o nome de Vicentina Dalva Lyra de Castro, a inesquecível “Dalvinha’, figura que semeou amor e empatia durante a vida. Durante seu discurso, o governador Paulo Dantas reafirmou o compromisso de garantir acesso digno ao Povoado Potengy, promessa inclusive feita durante a campanha eleitoral de 2022.

Ainda durante seu discurso, o governador fez questão de enfatizar a feliz escolha do prefeito Djalma Beltrão para sua sucessão e garantiu apoio ao seu grupo político no próximo pleito eleitoral de 2024.