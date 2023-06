Sport Club Penedense destacou-se com uma excelente performance no futebol e registrou uma vitória expressiva contra o Dimensão Saúde.

Procurando um lugar de destaque no Campeonato Alagoano da Segunda Divisão 2023, o Penedense sinalizou claramente sua intenção de competir pelo título do torneio e subir para a primeira divisão do Alagoano.

Nesse domingo (11), o time vermelho e branco de Penedo recebeu o Dimensão Saúde no Estádio Dr. Alfredo Leahy e obteve uma vitória convincente sobre seu rival direto na “Segundona”, com um impressionante placar final de 4 x 0.

Desde o início do jogo, o Penedense exibiu um futebol de alto nível, superando seu adversário com facilidade e construindo um placar amplo com naturalidade.

Os gols que trouxeram alegria para os fãs da casa foram marcados por Dakson, com duas incríveis cobranças de faltas, Neto e Didinho.

Veja alguns lances da partida:

A diretoria do Sport Club Penedense ainda não se manifestou quanto a se haverá outro amistoso antes da estreia contra o Guarani, que está programada para o dia 21 de junho.