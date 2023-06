Príncipe Harry chega ao Supremo Tribunal para testemunhar em caso de apoio por telefone

Príncipe Harry entrou em uma caixa de testemunhas do tribunal na terça-feira, jurando dizer a verdade em depoimento contra um editor de tablóide que ele acusa de hackear telefones e outras espionagens ilegais.

Harry segurava uma Bíblia em uma das mãos ao prestar juramento no Supremo Tribunal de Londres, onde está processando o editor do Daily Mirror. Mais cedo, ele chegou ao tribunal em um SUV preto e entrou em uma ala moderna do tribunal passando por dezenas de fotógrafos e câmeras de TV.

Harry acusa o editor de o espelho de usar técnicas ilegais em “escala industrial” para conseguir furos. Ele enfrentou horas de interrogatório por um advogado do réu, Mirror Group Newspapers, que está contestando as acusações.

Sentado no banco das testemunhas e vestido com um terno escuro e gravata, Harry disse ao advogado do Mirror Group Andrew Green que ele havia “experimentado a hostilidade da imprensa desde que nasci”. O príncipe acusou os tabloides de desempenhar “um papel destrutivo em meu crescimento”.

O filho de 38 anos Rei Carlos III é o primeiro membro da realeza britânica desde o século 19 a ser questionado em um tribunal. Um ancestral, o futuro rei Eduardo VII, apareceu como testemunha em um julgamento sobre um escândalo de jogo em 1891.

Harry assumiu a missão de responsabilizar a imprensa do Reino Unido pelo que ele vê como uma perseguição a ele e sua família.

Apresentando o caso do príncipe no tribunal na segunda-feira, seu advogado, David Sherborne, disse que, desde a infância de Harry, os jornais britânicos usaram hackers e subterfúgios para extrair fragmentos de informações que poderiam ser transformados em furos de primeira página.

Ele disse que as histórias sobre Harry vendiam muito nos jornais, e cerca de 2.500 artigos cobriram todas as facetas de sua vida durante o período do caso – 1996 a 2011 – de ferimentos na escola a experiências com maconha e cocaína e altos e baixos com amigas.

“Nada era sacrossanto ou fora dos limites” para os tablóides, disse o advogado.

Em uma declaração de testemunha por escrito publicada na terça-feira, Harry disse que se sentia “como se a imprensa sensacionalista pensasse que eles me possuíam absolutamente”.

“Sinto genuinamente que em todos os relacionamentos que já tive – seja com amigos, namoradas, com a família ou com o exército, sempre houve um terceiro envolvido, ou seja, os tablóides”, disse ele.

Filhos do príncipe Harry e Meghan Markle são oficialmente reconhecidos como príncipe e princesa

Hacking – a prática de adivinhar ou usar códigos de segurança padrão para ouvir as mensagens de voz de celulares de celebridades – era comum nos tablóides britânicos nos primeiros anos deste século. Tornou-se uma crise existencial para a indústria após a revelação em 2011 de que o News of the World havia hackeado o telefone de uma garota de 13 anos assassinada. O proprietário Rupert Murdoch fechou o jornal e vários de seus executivos enfrentaram processos criminais.

O Mirror Group pagou mais de 100 milhões de libras (US$ 125 milhões) para resolver centenas de reivindicações ilegais de coleta de informações e publicou um pedido de desculpas às vítimas de hackers em 2015.

Mas o jornal nega ou não admite nenhuma das afirmações de Harry, que dizem respeito a 33 artigos publicados.

O advogado de defesa Green disse na segunda-feira que “simplesmente não há evidências capazes de apoiar a conclusão de que o duque de Sussex foi hackeado, muito menos de forma habitual”.

Green disse que planeja interrogar Harry por um dia e meio.

Harry era esperado no tribunal na segunda-feira para a abertura do caso de hackers, o primeiro de seus vários processos contra a mídia a ir a um julgamento completo.

Ele estava ausente porque pegou um voo de Los Angeles no domingo após o aniversário de sua filha de 2 anos, Lilibet, disse Sherborne – para evidente desgosto do juiz Timothy Fancourt.

“Estou um pouco surpreso”, disse Fancourt, notando que havia instruído Harry a se preparar para testemunhar.

A fúria de Harry contra a imprensa do Reino Unido – e às vezes contra seus próprios parentes reais pelo que ele vê como um conluio com a mídia – percorre seu livro de memórias, “Spare”, e entrevistas conduzidas por Oprah Winfrey e outros.

Ele culpou os paparazzi por causar o acidente de carro que matou sua mãe, princesa Dianae disse que o assédio e a intrusão da imprensa do Reino Unido, incluindo artigos supostamente racistas, levaram ele e sua esposa, Meghanpara fugir para os EUA em 2020 e deixar a vida real para trás.

Embora as memórias de Harry e outros empreendimentos recentes na mídia tenham sido um esforço para recuperar a narrativa de sua vida, que foi amplamente moldada pela mídia, ele não terá esse controle quando for interrogado em um tribunal cheio de repórteres anotando cada palavra.