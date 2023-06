Recursos, preço e especificações do Apple Vision Pro dos novos óculos de realidade mista

AA Apple lançou oficialmente uma nova era para a empresa de Cupertino com o lançamento do Apple Vision Pro na segunda-feira. Isso marca os primeiros óculos de realidade misturada da gigante da tecnologia.

Os recursos do Apple Vision Pro são diferentes de qualquer outro já visto, o que pode ser o motivo de seu preço exorbitante. As especificações técnicas, entretanto, vão surpreender os usuários.

Esta nova ferramenta da Apple entra com força no mercado dos óculos de realidade virtual pela sua capacidade de interagir com o mundo real. As sombras agora são implementadas para melhor percepção ao usar os óculos.

O Apple Vision Pro também possui uma roda (Digital Crown) para aumentar e diminuir o zoom na realidade mista. Os usuários poderão navegar na interface com gestos manuais e voz.

O EyeSight também é uma inovação que permitirá aos usuários ver quem está por perto e mostrar aos outros o que a pessoa que está usando os óculos está vendo.

Especificações técnicas e preço do Apple Vision Pro

Esses óculos competem diretamente com os do Meta, o Meta Quest 3, o PlayStation VR2, o Valve Index ou o HTC Vive Pro 2, entre outros.

O preço do novo produto da Apple é de US$ 3.499 e chegará ao mercado no ano que vem, primeiro nos Estados Unidos. Quando chegar à Europa, estima-se que terá um preço a rondar os 4.000 euros.

Quanto às especificações e ficha técnica, os óculos terão um coprocessador que irá colaborar com o Apple Silicon M2.

O Apple Vision Pro possui 23 milhões de pixels com resolução superior a 4K em cada olho. Do lado do áudio, eles têm som espacial através de um sistema 3D que capta o som e o adapta. Seu processador é o mais potente da Apple, o M2.