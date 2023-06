Relatório da polícia revela que filho de Ray Lewis morreu apesar da administração de Narcan

Ray Lewis IIIfilho do renomado Hall da Fama do Futebol Profissional Ray Lewis, foi descoberto inconsciente e mais tarde declarado morto esta semana, conforme relatado pela polícia. O Delegacia de Polícia de Casselberry na Flórida, prontamente responderam a uma chamada de emergência médica na noite de quarta-feira em uma residência no centro da Flórida, onde descobriram o corpo sem vida do 28 anos.

Com a chegada da polícia, ficou evidente que Lewis estava não respirando. Gritos perturbados de um amigo ao fundo indicavam uma necessidade urgente de narcan, um medicamento usado para neutralizar os efeitos de overdoses de narcóticos. Respondendo rapidamente, um oficial implantou seu Narcan emitido pelo departamento em um desespero. tentativa de reviver Lewis, mas, infelizmente, não houve resposta.

As autoridades notaram a presença de entorpecentes e álcool no local, descobrindo ainda um pílula ansiolíticaum usado agulhae um saco de plástico perto de uma lata de cerveja. Posteriormente, Lewis foi levado às pressas para um hospital local pelo Corpo de Bombeiros do Condado de Seminole, mas apesar de seus esforços, ele foi declarado morto.

O Delegacia de Polícia de Casselberry divulgou um comunicado, declarando a investigação encerrada e categorizando o incidente como um trágico acidente. Eles expressaram sua condolências à família e amigos de Lewis, reconhecendo que uma autópsia seria necessária para determinar a causa da morte.

A polícia declara a morte trágica de Ray Lewis III como uma “investigação encerrada” enquanto a autópsia se aproxima

Ray Lewis III inicialmente começou sua carreira no futebol como um running back em Escola Preparatória Lake Mary na Flórida. Depois de se formar em 2013, ingressou no Furacões de Miami no Universidade de Miami. No entanto, ele mais tarde se transferiu para Universidade Costeira da Carolina, apenas para ser demitido da equipe e da universidade após ser indiciado por um grande júri da Carolina do Sul sob a acusação def agressão sexual criminosa de terceiro grau. Eventualmente, as acusações foram retiradas pela aplicação da lei.

Em 2017, Lewis concluiu sua carreira universitária jogando pelo Virginia Union Panthers e passou a participar do futebol de salão pela Wyoming Mustangs em 2021. Ele também nutria aspirações de se tornar um rapper, compartilhando seus singles e videoclipes em plataformas de mídia social.

Conforme relatado anteriormente, Rahsaan Lewiso irmão mais novo do atleta, comunicou a notícia do falecimento prematuro do irmão por meio de uma emoção Instagram publicar. Rahsaan expressou sua descrença e tristeza, lembrando Ray Lewis III como um verdadeiro anjo. Ele transmitiu sua esperança de que seu irmão tivesse encontrado a paz, pois ele estava ciente do dor imensa Ray Lewis III estava carregando.

Ray Lewis III deixa cinco irmãos-Rahsaan, Rayshad, Ralin, Diamone Kaitlin– que foram às redes sociais para homenagear seu amado irmão. Diaymon, em particular, expressou seu profundo amor por Ray Lewis III, considerando-o seu primeiro amor e o epítome de um irmão excepcional. Ela se despediu dele, incitando-o a descanse em paz e voe alto.