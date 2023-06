Revelação da gravidez de Kourtney Kardashian para Travis Baker foi encenada, segundo fãs

Kourtney Kardashian e Travis Baker agora estão esperando um novo membro do clã Travis-Kardashian como ela fez o anúncio na sexta-feira durante uma piscar 182 concerto, no entanto, os fãs que seguem o casal acreditam que a revelação foi encenada.

Kourtney Kardashian pegou uma página do vídeo ‘All The Small Things’

Logo após fazer o ‘Travis estou grávida’ travessuras, a mídia social explodiu e, embora houvesse milhares de simpatizantes, houve outros que não acreditam que o casal tenha realmente ficado surpreso, como afirmaram.

Kourtney Kardashian anuncia a Travis Barker que está grávida durante show

Um fã twittou “Kourtney Kardashian anuncia que está grávida no show e no vídeo ela mostra uma barriguinha de bebê? Como é que Travis não sabia que ela estava grávida? Parece encenado”,

Enquanto outro pesou em “Kourtney Kardashian dizendo a Travis Barker que está grávida de uma barriguinha de bebê me deixou fraca como se as pessoas realmente pensassem que ele não sabia antes do show ??”

Muitos fãs que acompanham o romance do casal têm suas dúvidas devido à fisicalidade do relacionamento, como escreveu outro fã “Eles são sensíveis demais para não saber,”.

Kourtney Kardashian pegou uma página de seu grande sucesso ‘All The Small Things’, que parodia o gênero de boy band e os vídeos exagerados que eles mostraram quando ‘Os Backstreet Boys’ e ‘NSYNC’ eram muito populares.

Fãs não hesitaram em teorizar sobre o anúncio

Como um fã apontou “Eueram eles se referindo a um vídeo do Blink 182, onde um fã na multidão segura uma placa que diz ‘Travis, estou grávida,‘”

No vídeo da paródia, o trio pop-punk zombou de toda a maneira como filmaram os vídeos, incluindo uma cena em que Travis é visto saindo com uma mulher que mais tarde vai ao show e levanta uma placa que diz ‘travis estou gravida‘, que é onde o Kardashian mais velho se inspirou para a revelação.

De acordo com o Page Six, outro fã duvidoso brincou “O anúncio da gravidez foi para nós LMFAO Travis sabia que ela estava grávida veja ela Kourtney estava em um show do TS há menos de um mês e era tão óbvio que ela estava esperando”,

Os fãs também criaram mais teorias”a menos que fosse apenas a revelação da gravidez ao público, e eles já soubessem que ela estava grávida. Isso faz mais sentido“