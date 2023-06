Show pós-luta do UFC 289: reação à aposentadoria de Amanda Nunes por cima, finalização monstruosa de Charles Oliveira

Amanda Nunes dominou Irene Aldana de sino a sino para manter seu campeonato peso-galo no evento principal do UFC 289 antes de colocar suas luvas – e ambos os títulos divisionais – no octógono ao anunciar sua aposentadoria do esporte de artes marciais mistas.

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem à masterclass de Nunes na luta final de sua lendária carreira, seu legado no esporte e para onde vai a divisão feminina até 135 libras. Além disso, eles discutem a finalização de Charles Oliveira sobre Beneil Dariush no tão aguardado co-evento principal, Dana White declarando que Oliveira provavelmente enfrentará Islam Makhachev em uma revanche pelo título dos leves a seguir, os lutadores canadenses vão 6-0 no retorno da promoção para Vancouver, que inclui a finalização rápida de Mike Malott em Adam Fugitt e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 289 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou onde quer que você obtenha seus pods.