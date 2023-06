Vídeo do UFC Vegas 74: Don’Tale Mayes acerta Andrei Arlovski com brutal overhand de direita para vitória por nocaute

Don’Tale Mayes estragou a tentativa de Andrei Arlovski de estender seu recorde de mais vitórias na história dos pesos pesados ​​do UFC depois que ele marcou um nocaute no segundo round no UFC Vegas 74.

A luta viu os dois homens acertando tiros em momentos oportunos, mas foi Mayes quem cronometrou um overhand devastador de direita que detonou no queixo de Arlovski e o mandou para a lona. Alguns socos se seguiram, mas a vitória já estava garantida com o árbitro parando oficialmente a luta aos 3:17 do segundo round.

“Eu sabia que se acertasse algo limpo, a luta iria virar”, disse Mayes sobre sua vitória. “Eu sei que ele faz isso há mais de 20 anos. Ele pode vir aqui e jogar xadrez o dia todo. Esse é o meu ponche favorito. Eu gosto de escorregar, rasgar, bater.”

Aos 44 anos, Arlovski era o lutador mais velho no card de sábado, mas ainda parecia ágil ao lançar combinações e disparar para fora do caminho antes que Mayes pudesse acertar muitos de seus contra-ataques no início do round. Mayes finalmente acertou um soco forte que chamou a atenção de Arlovski pouco antes de a buzina soar enquanto ele tentava mudar o ímpeto a seu favor.

A segunda rodada viu mais do mesmo dos pesos pesados, mas a confiança de Mayes começou a crescer depois que ele começou a cronometrar seus socos para pegar Arlovski desprevenido.

Foi quando ele viu a abertura para lançar a direita overhand que caiu no queixo de Arlovski, que levou à paralisação apenas uma fração de segundo depois.

O nocaute coloca Mayes de volta na coluna de vitórias pela primeira vez desde 2021, enquanto Arlovski perde sua segunda luta consecutiva depois de construir uma impressionante seqüência de quatro vitórias consecutivas.