Zion Williamson fica surpresa quando a estrela pornô Moriah Mills posta teste de gravidez positivo

EUf este novo desenvolvimento entre Moriah Mills e Zion Williamson, o comportamento vingativo da estrela pornô faria muito mais sentido se isso fosse verdade. Você não expulsa publicamente alguém como ela fez com Sião, a menos que esteja atrás de algum tipo de vingança. Ao que tudo indica, a jovem estrela do New Orleans Pelicans pode ter engravidado Moriah Mills e está tentando se livrar da responsabilidade. Tudo isso dito, há dois lados da história e as pessoas online estão lutando para acreditar em Mills após o último post. Na verdade, muitos dos mesmos que comemoraram sua expulsão do Twitter são os mesmos que questionam a última história do Instagram que ela postou. As reações variam entre ela simplesmente mentir e insinuações de um pai diferente da suposta gravidez.

Neste ponto e devido ao quão vingativo Moriah Mills tem sido, tudo pode ser possível, já que Zion Williamson foi aconselhado por seu publicitário e consultor de imagem a permanecer quieto. Além disso, seus advogados provavelmente estão em cima dele agora. Pelo menos em sua plataforma, a ex-atriz pornô está tentando dizer aos fãs que está grávida do filho de Zion Williamson, mas ainda não houve confirmação disso. Se isso acabar sendo real, Williamson está definitivamente tentando se livrar de todas as responsabilidades, apesar de saber que engravidou Moriah Mills. Lembre-se de que Zion e sua namorada Ahkeema anunciaram recentemente que terão um bebê juntos. Além disso, outro chamado Yamille Taylor apresentou revelações anteriores a este escândalo com Mills.

Zion Williamson é um viciado em sexo?

Taylor foi ao Instagram Stories em 9 de junho para acusar Zion Williamson de ser viciado em sexo. Taylor fala sobre Zion Williamson comemorando aquela gravidez enquanto dormia com outras mulheres. Ter sua namorada grávida não impediu Williamson de manter esse estilo de vida selvagem. Se as afirmações de Moriah Mills forem verdadeiras, Zion terá arruinado esta parte de sua vida e ele precisa responder por seus erros. Esta é uma situação muito pessoal em que Zion Williamson é definitivamente o vilão, se algo disso for confirmado. Os sinais são muito difíceis de ignorar, o drama é palpável no aparente vício em sexo desse homem. Talvez Zion precise de algum tipo de ajuda psicológica.