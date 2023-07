10 maneiras de corrigir a impressora HP que não aparece na rede (2023)

HP INC. é uma das empresas multinacionais de tecnologia da informação conhecidas com sede na América que fabrica desktops pessoais, laptops, periféricos de computador, impressoras, suprimentos relacionados a impressoras, soluções de impressão 3D e muito mais. Falando sobre as impressoras HP para casa e negócios são excepcionalmente boas em termos de relação preço-desempenho. No entanto, o Impressora HP não aparece na rede no computador é de alguma forma frustrante.

Uma impressora de rede pode ser qualquer impressora padrão ou AIO da HP, que pode ser facilmente acessada pela mesma conexão de rede no desktop/laptop do Windows. Para que outros usuários possam utilizar a mesma impressora, que estará conectada à mesma rede. Nesse caso, os usuários no mesmo escritório, loja ou home desk não precisarão desconectar e reconectar a impressora, o que economiza tempo e esforço.

Obviamente, a impressora de rede pode usar uma conexão de internet específica (rede local) para realizar tais ações. Mas, de alguma forma, a impressora HP não pode aparecer na rede que o computador está usando devido a vários motivos. Pode ser uma conexão de rede diferente, um driver de impressora desatualizado, não compatível com Wi-Fi de banda dupla, configuração incorreta, serviço de spooler de impressão não executado e muito mais.

Corrigir a impressora HP que não aparece na rede

Se sua impressora HP não estiver visível ou reconhecível na rede conectada ao computador durante o processo de configuração, isso significa que há alguma falha ou problema de conectividade de rede. Certifique-se de primeiro desconectar o cabo da impressora do roteador e do computador e, em seguida, redefinir a impressora HP para as configurações padrão de fábrica. Em seguida, você precisará reconfigurar a impressora na rede.

Vamos explicar todos os métodos de solução de problemas abaixo. Você deve seguir todos os métodos individualmente para resolver esse problema.

1. Desligue e ligue a impressora HP e o PC

Sempre tente executar o método de ciclo de energia em seu computador, bem como em outros dispositivos problemáticos, para verificar se o problema ainda o incomoda ou não. Ciclo de energia basicamente uma versão avançada de reiniciar o dispositivo que ajuda a atualizar a falha do sistema sem qualquer solução de problemas importantes. Como esse tipo de método já ajudou muitos usuários, você não deve evitá-lo.

Primeiro, desligue o computador e a impressora HP.

Em seguida, desconecte o cabo de alimentação de ambos os dispositivos.

Aguarde cerca de 5 minutos e reconecte o cabo de alimentação novamente.

Agora, ligue os dois dispositivos e verifique o problema.

2. Desinstale o dispositivo de impressora HP através do Painel de controle

Às vezes, qualquer tipo de aplicativo de dispositivo de terceiros desconhecido pode ser instalado em seu computador em nome da impressora HP, o que também pode interferir na conectividade da impressora ou em suas operações. É melhor desinstalar o dispositivo de impressora HP ou aplicativo semelhante do seu PC por meio do Painel de controle (se encontrado).

Vou ao Menu Iniciar e procure por Gerenciador de tarefas .

e procure por . Agora, vá para Processos e clique único sobre HPDriver.exe .

e sobre . Clique em Fim do processo para fechar a tarefa.

para fechar a tarefa. Feito isso, vá para o Menu Iniciar e procure por Painel de controle .

e procure por . Em seguida, abra Painel de controle e vai para Programas .

e vai para . A seguir, clique em Programas e características .

. Procure o Dispositivo de impressora HP aplicativo na lista.

aplicativo na lista. Clique com o botão direito no Dispositivo de impressora HP aplicativo e selecione Desinstalar .

no aplicativo e selecione . Siga as instruções na tela e conclua a desinstalação.

3. Execute a redefinição de fábrica na impressora HP

Além disso, você terá que fazer uma redefinição de fábrica na impressora HP para evitar configurações ou configurações incorretas. Lembre-se de que restaurar o padrão de fábrica removerá todas as configurações personalizadas da impressora.

Abra o Configurar menu na interface da impressora HP.

menu na interface da impressora HP. Clique em Ferramentas e selecione o Restaurar padrão de fábrica opção.

e selecione o opção. Se a sua impressora não tiver uma tela, então pressione e segure o botão Cancelar e o botão de rede (Wi-Fi) por cerca de 10 segundos até que os indicadores Wi-Fi e Power comecem a piscar.

por cerca de 10 segundos até que os indicadores Wi-Fi e Power comecem a piscar. Agora, você pode reconfigurar a impressora HP novamente com o processo de configuração.

4. Reconfigure a impressora HP para a rede

Sempre que sua impressora HP for adicionada à lista de dispositivos e impressoras, somente então sua impressora conectada será mostrada no computador. Uma vez detectados pelo sistema Windows, os drivers de dispositivo também serão instalados automaticamente nos dias de hoje. Portanto, você precisará adicionar a impressora HP à rede antes de fazer qualquer outra coisa.

Abra o Menu Iniciar então procure por Painel de controle .

então procure por . Abrir Painel de controle e vai para Hardware e Som .

e vai para . Clique em Dispositivos e Impressoras .

. Agora, clique em Adicionar uma impressora .

. Você receberá um pop-up e selecionará seu modelo específico de impressora lá.

lá. Se o seu PC não detectar sua impressora automaticamente, clique em A impressora que eu quero não está listada.

Clique em Selecione uma impressora compartilhada pelo nome .

. Digite o seu nome da impressora na caixa de texto e clique no botão Próximo botão.

na caixa de texto e clique no botão botão. Seu PC se conectará à impressora. Agora, verifique se sua impressora de rede é reconhecível no PC ou não.

5. Conecte a mesma rede para ambos os dispositivos

Você também deve conectar o PC e a impressora à mesma rede para evitar problemas de conectividade ou reconhecimento da impressora de rede.

Outra coisa que você deve fazer é atualizar o driver da impressora HP no computador com Windows seguindo as etapas abaixo. Isso ajudará a corrigir o driver de impressora desatualizado. Um novo driver de dispositivo geralmente traz estabilidade e melhorias em relação à versão anterior.

Abra o Menu Iniciar e procure por Gerenciador de Dispositivos .



e procure por . Agora, lance Gerenciador de Dispositivos então Duplo click sobre filas de impressão .

então sobre . Clique com o botão direito no driver de dispositivo da impressora.

no driver de dispositivo da impressora. Selecione Atualizar driver e escolha Pesquise drivers automaticamente .

e escolha . Ele procurará por atualizações disponíveis e iniciará o download automaticamente.

Uma vez instalado, o sistema reiniciará automaticamente o sistema para aplicar as alterações.

Caso seu PC não tenha a versão do driver de impressora necessária ou não haja atualizações disponíveis, visite o site oficial da página de downloads de software e drivers da HP para obter os drivers mais recentes para o modelo específico. Em seguida, você pode instalar o driver.

7. Certifique-se de que a impressora HP e o PC estejam conectados a um Wi-Fi de banda única

Você também deve garantir que a impressora HP e o PC estejam conectados a uma rede Wi-Fi de banda única para que o sistema Windows possa detectar a impressora. É possível que sua impressora HP tenha suporte para Wi-Fi de banda única de 2,4 GHz. Portanto, não conecte a impressora e o computador a uma rede Wi-Fi de banda dupla de 5 GHz.

8. Reinicie e ative o serviço de spooler de impressão

Você deve tentar reiniciar e habilitar o serviço de spooler de impressão no sistema Windows manualmente, seguindo as etapas abaixo para garantir que não haja problemas com o spool ou fila de impressão. Se este serviço não estiver em execução ou ainda não estiver ativo, certifique-se de reiniciá-lo e ativá-lo.

Vou ao Menu Iniciar e procure Serviços.

e procure Serviços. Abra o Serviços aplicativo e localize Spooler de impressão .

aplicativo e localize . Agora, Duplo click no Spooler de impressão service para abrir suas propriedades.

Debaixo de Em geral guia, selecione Automático de Tipo de inicialização .

guia, selecione de . Clique em Aplicar e depois clique em Começar .

e depois clique em . Em seguida, clique em OK para salvar as alterações e reiniciar o PC.

9. Execute a solução de problemas da impressora

O método de solução de problemas também pode ajudá-lo a encontrar e resolver vários problemas desconhecidos que você geralmente não encontra como um aviso ou aviso de erro. Se você já experimentou todos os métodos acima, execute a solução de problemas da impressora seguindo as etapas abaixo.

aperte o Windows+I teclas de atalho para abrir Configurações .

teclas de atalho para abrir . De Sistema guia, clique em solucionar problemas .

guia, clique em . Clique em Outros solucionadores de problemas.

Clique no Correr botão ao lado do Impressora .

botão ao lado do . Em seguida, siga as instruções na tela e conclua o processo.

Isso ajudará a corrigir o problema de conectividade de rede da impressora HP com o computador.

Por fim, você deve entrar em contato com o Suporte ao cliente HP e enviar todos os detalhes sobre a impressora HP que não está aparecendo na rede com o seu computador para corrigir esse problema. Se nada te ajudar, tente aumentar o ticket para obter ajuda dedicada.

LEIA TAMBÉM: