9 maneiras rápidas de obter ajuda no Windows 10 e no Windows 11

Há uma ampla variedade de recursos e funcionalidades disponíveis no Windows 10 e no Windows 11. Os usuários ainda podem encontrar problemas ou questionar certos aspectos desses sistemas operacionais, mesmo que sejam usuários experientes. Quando isso acontece, obter ajuda é essencial. Neste guia abrangente, você aprenderá como obter ajuda no Windows 10 e 11. Então, vamos começar com o guia:

Como obter ajuda no Windows 10/11 (2023)

Seu PC com Windows 11/10 pode ser ajudado de várias maneiras diferentes. Se precisar de assistência com o Windows 10/11, você pode entrar em contato com a equipe de suporte online, fazer uma ligação ou agendar uma consulta pessoalmente. Agora que sabemos onde obter ajuda com bugs e problemas, vamos examinar como obter ajuda no Windows 10/11.

#1. Inicie o aplicativo nativo Get Help

Você pode obter ajuda rapidamente com o Windows 11 usando o Obter ajuda aplicativo que vem pré-instalado. Sempre que você pressionar o F1 key, que era usada anteriormente para localizar tópicos de ajuda, o navegador Microsoft Edge é aberto e você é solicitado a usar o aplicativo Obter ajuda. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para obter suporte no Windows 11.

Para encontrar ajuda, pressione a tecla Windows e digite ajuda . Selecione Obter ajuda a partir dos resultados da pesquisa. Depois disso, você pode pesquisar seu problema ou explorar uma variedade de tópicos na janela Obter ajuda. Quando você procura por problemas, aparecem as respostas da Comunidade da Microsoft, que você pode seguir para resolver o problema. Usando o Obter ajuda aplicativo, clique Entre em contato com o suporte na parte inferior da tela se desejar entrar em contato com o suporte do Windows 11 via chat, e-mail ou telefone. Depois disso, clique no botão janelas ícone sob o Produtos e serviços menu suspenso. Em seguida, selecione a categoria apropriada e clique em confirme . Sua próxima opção será conversar com a equipe de suporte do Windows 11. Quando seu PC com Windows 11 estiver registrado com a mesma conta da Microsoft que sua assinatura do Microsoft 365, você poderá entrar em contato com um agente de suporte por telefone.

#2. Use o aplicativo Get Help para Windows 10 Support

Para ajudá-lo com os problemas mais comuns, o Windows possui um aplicativo Get Help dedicado. Você pode fazer perguntas a um agente de bate-papo virtual.

Na barra de tarefas, clique no botão de pesquisa. Simplesmente digite Obter ajuda e clique no resultado. Ele também está listado na lista de programas do menu Iniciar. Na caixa de pesquisa, digite o problema. Veja se há alguma solução recomendada nos artigos principais. Use o Contate-nos botão para entrar em contato com um agente virtual. Envie uma mensagem para um agente virtual. Para começar, selecione seu produto (por exemplo, Windows) e emita. Para se conectar com uma pessoa de suporte real, digite fale com um humano e peça ajuda no help desk da Microsoft.

#3. Use a caixa de pesquisa na barra de tarefas

Com a caixa de pesquisa na barra de tarefas ao seu alcance, você pode acessar as configurações do Windows e a ajuda do Windows 10, bem como pesquisar na web usando o Bing.

Insira uma palavra-chave ou frase-chave que descreva o problema. Você pode encontrar a Melhor Correspondência nos resultados da pesquisa usando a solução de problemas do Windows ou atalhos na página Configurações. Usando resultados de pesquisa online, ele pode encontrar soluções na Internet. Abra o navegador e aprenda sobre o problema na web se nenhum desses métodos resolver o problema.

#4. Ajuda Contextual

Você pode acessar a Ajuda contextual no Windows 10 e no Windows 11, dependendo da tarefa ou aplicativo que estiver usando. Você pode encontrar recursos e informações relevantes pressionando a tecla F1 ou selecionando o Ajuda opção no menu de um aplicativo.

#5. Site de suporte da Microsoft

Os usuários podem encontrar soluções para problemas comuns no site oficial da Microsoft, que contém artigos, perguntas frequentes e fóruns da comunidade. Para encontrar informações relevantes, os usuários podem pesquisar problemas específicos ou navegar por diferentes categorias em support.microsoft.com.

#6. Solicitar suporte por e-mail ou bate-papo

O Suporte da Microsoft também está disponível por e-mail e bate-papo. Haverá uma mensagem informando que um agente de atendimento ao cliente do chat ao vivo está online e disponível para ajudar. Nesses casos, você verá a mensagem Instant Chat: Agentes de atendimento ao cliente estão OFFLINE, que aparece à direita. Para suporte por chat, tente esta página. Você receberá uma resposta por e-mail deles.

#7. Use a solução de problemas

Você pode corrigir quaisquer problemas e atualizar seus drivers de exibição usando as opções de solução de problemas do Windows. Nesse caso, esses solucionadores de problemas serão úteis se você encontrar alguns problemas básicos. Veja como você pode encontrá-los. Às vezes, os solucionadores de problemas não funcionam corretamente e agem de maneira estranha. Aqui está o que você precisa fazer:

Pressione a tecla Windows e digite Solucionar problemas de configurações . Selecione Outros solucionadores de problemas Na próxima página, você encontrará uma lista de solucionadores de problemas dedicados. Dependendo do problema que você está enfrentando, execute os solucionadores de problemas.

Esperançosamente, isso fornecerá a ajuda de que você precisa; caso contrário, você pode clicar no botão obter ajuda. No entanto, os solucionadores de problemas às vezes não funcionam ou agem de maneira estranha.

#8. Obtenha ajuda no Windows usando o Quick Assist

No Windows 10/11, existe uma ferramenta chamada Quick Assist que pode ser usada para obter ajuda para qualquer coisa. Se você usar esta ferramenta, poderá conceder acesso a seu amigo ou suporte técnico para corrigir remotamente os problemas do seu PC. Aqui estão as etapas para encontrá-lo e usá-lo.

Digitar Assistência rápida no ícone do Windows. Existem duas opções: Obter assistência e Dar assistência . Selecione Obter assistência

Se você estiver recebendo assistência de outra parte (equipe de suporte ou amigo), deverá inserir o código de segurança recebido.

Ao entrar, você receberá um código de segurança que poderá compartilhar com a pessoa que estiver procurando por Assistência. Você só poderá se conectar ao outro sistema por 10 minutos após receber seu código.

Sempre que tiver problemas com o Windows 11, você pode solicitar que um agente da Microsoft ligue para o seu número para ajudá-lo. Veja como.

Abrir a página de contato da Microsoft e selecione Iniciar para assistência. Digite seu problema na caixa de pesquisa e clique em Obter ajuda . Haverá algumas sugestões abaixo. Por favor, clique em Entre em contato com o suporte se você não estiver satisfeito com as sugestões de tópicos de ajuda. Depois disso, selecione o código do seu país e digite seu número de telefone. Quando você clica confirmeum agente da Microsoft ligará para você. Os usuários corporativos podem entrar em contato diretamente com a Microsoft. Use este link para obter o Número de telefone do Atendimento ao cliente global e o número de telefone do atendimento ao cliente local para sua área.

Empacotando

Então isso é como obter ajuda no Windows 10/11. Esperamos que você tenha entendido os métodos que mencionamos neste artigo. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber sobre este tópico.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: