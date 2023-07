As 4 principais maneiras de baixar vídeos de tópicos on-line rapidamente (2023)

Desde o seu lançamento, Threads tem sido o assunto da cidade. Já houve bastante hype da plataforma e muitos usuários do Instagram já se inscreveram no Threads. Este recém-lançado aplicativo de mídia social do Instagram permite que você poste textos com fotos e vídeos, e muitos acreditam que seja uma competição direta do Twitter.

Ao contrário do Instagram, você não pode postar bobinas em Threads ou enviar mensagens aos usuários em suas caixas de entrada. Mas sim, você pode postar vídeos de até 5 minutos no Threads. Mas você pode baixar os vídeos compartilhados por outras pessoas no Threads? Vamos discutir como baixar vídeos do Threads no seu telefone para assisti-los offline.

Como baixar vídeos de threads instantaneamente (4 maneiras)

Você não pode salvar as postagens nos Tópicos, portanto, talvez nunca mais veja um vídeo nos Tópicos que acabou de ver. Além disso, o Threads não permite que você baixe os vídeos compartilhados por outros usuários na plataforma, mas isso não significa que não haja como fazer isso. Com algumas soluções alternativas, você pode facilmente baixar vídeos do Threads. Vamos ver como-

1. Usando o Threadster: Baixar Threads Video

Threads é um aplicativo de terceiros com o qual você pode facilmente baixar tópicos, vídeos e GIFs. No entanto, este aplicativo está disponível apenas para usuários do Android, portanto, se você estiver usando o Threads em um telefone ou tablet Android, siga as etapas abaixo para usar este aplicativo para baixar vídeos do Threads. Os usuários do iOS podem pular para o próximo método para baixar os vídeos do Threads.

Abra o Loja de jogos no seu telefone/tablet Android.

Toque no Procurar ícone e procure por Threadster .

No resultado da pesquisa, toque em Video Downloader para Tópicos. Se estiver com problemas para encontrar o aplicativo Threadster, clique/toque nele link para abrir a página do aplicativo Threadster na Play Store.

Toque no Instalar botão para instalar o aplicativo. Depois que o aplicativo estiver instalado, feche a Play Store.

Abra o Tópicos aplicativo em seu telefone/tablet.

Pesquise o vídeo que deseja baixar e toque nessa postagem.

Agora, toque no Compartilhar botão.

No menu que se abre, toque em Link de cópia .

Depois disso, abra o Threadster aplicativo em seu dispositivo.

No campo fornecido, cole o link que você copiou do aplicativo Threads.

Toque no Download botão. Threads irá buscar o vídeo e baixá-lo para o seu dispositivo.

Vá para o Galeria aplicativo em seu telefone/tablet.

Você verá o vídeo baixado dentro do Threadster álbum.

2. Baixe os vídeos do Threads do site Threadsdownloader.io

Outra maneira de baixar vídeos do Threads é através do site Threadsdownloader.io. Você pode usar este site em dispositivos Android e iOS para baixar os vídeos do Threads. Veja como você pode fazer isso-

Abra o Tópicos app e toque na postagem com o vídeo que deseja baixar.

Toque no Compartilhar botão abaixo do vídeo.

Agora, toque em Link de cópia opção de copiar o link para o vídeo.

Abra o navegador no seu dispositivo e vá para o Threadsdownloader.io local na rede Internet.

Cole o link que você copiou no campo fornecido e clique no botão Enviar botão.

Assim que o vídeo for obtido, você verá o Download botão. Clique no Download botão para baixar o vídeo em seu dispositivo.

3. Baixar vídeos de threads por meio de gravação de tela

Se você não quiser depender de aplicativos de terceiros para baixar os vídeos do Threads, poderá gravar a tela enquanto reproduz o vídeo. A gravação de tela do vídeo com áudio será salva em sua galeria e você não precisará usar um aplicativo ou site de terceiros para baixar o vídeo do Threads.

No Android

Se você possui um telefone ou tablet Android, pode seguir as etapas abaixo para gravar a tela do Threads video-

Role para baixo na parte superior da tela para abrir o Centro de Controle .

Role para a direita até o final do Centro de Controle e toque no + ícone.

Arrastar o Gravador de ecrã dos Botões Disponíveis para o Centro de Controle . Toque no Feito botão para salvar as alterações.

Abra o Tópicos app e toque no vídeo que deseja gravar.

Abra o Centro de Controle deslizando de cima para baixo na tela.

Toque no Gravador de ecrã ícone.

Debaixo de Som seção, selecione meios de comunicação . Isso é para gravar o som da mídia.

Desligue a alternância para Mostrar toques e toques . Toque em Comece a gravar .

Você receberá uma contagem regressiva na tela e a tela começará a gravar após a contagem regressiva.

Uma vez que o vídeo foi gravado, toque no botão Parar botão para parar a gravação.

O vídeo agora será salvo no Galeria no Gravação de tela álbum.

Observação- Mencionamos as etapas acima para telefones e tablets Samsung. Se você estiver usando um telefone/tablet Android de qualquer marca, as etapas podem ser diferentes das mencionadas acima.

No iOS

Os usuários do iOS podem seguir as etapas abaixo para gravar a tela com o vídeo do Threads.

Abra o Configurações aplicativo no seu iPhone/iPad.

Em Configurações toque no Centro de Controle opção.

Procure o Gravação de tela opção e toque em + ícone ao lado dele para adicionar a opção Gravação de tela ao Centro de controle.

Abra o Tópicos app e procure o vídeo que deseja baixar. Toque na postagem com o vídeo.

Agora, deslize para baixo para abrir o Centro de Controle .

Toque no Gravação de tela ícone para iniciar a gravação da tela.

Uma vez que o vídeo foi gravado, toque no botão Parar botão para parar a gravação.

O vídeo será salvo no Fotos aplicativo no seu iPhone/iPad.

Conclusão

Todos nós encontramos vídeos em Threads que podemos querer baixar em nossos telefones. As etapas para baixar os vídeos do Threads foram listadas acima. Você pode seguir as etapas acima para salvar os vídeos do Threads no seu dispositivo.

