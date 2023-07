Boxe: Jake Paul planeja sediar a maior luta de boxe feminino do Reino Unido

AConforme relatado pelo The Daily Mirror, Paul assistiu à recente luta entre Savannah Marshall e Franchon Crews-Dezurn pelo indiscutível título dos super-médios no mês passado.

Marshall venceu aquela luta e destronou Crews-Dezurn, e mostrou a muitos céticos que o boxe feminino pode ser tão emocionante quanto as lutas masculinas que envolvem gente como Paul.

Gestão de Jake Paul de Shadasia Green

O relatório agora afirma que Paul fará um grande esforço promocional para a próxima luta de Marshall se ela aceitar o desafio obrigatório de Shadasia Green.

A razão pela qual ele está disposto a fazer isso é que sua empresa, a Most Valuable Promotions, cuida de eventos envolvendo o Green. Ele está tentando garantir que Green consiga a luta contra Marshall, mas há temores de que Green possa ser deixado de lado em favor de um oponente maior como Claressa Shields.

Paul virá ao Reino Unido e promoverá totalmente uma luta entre Marshall e Green, como fez quando Amanda Serrano enfrentou Katie Taylor no Madison Square Garden no ano passado pelo título indiscutível dos leves.

Ele também “espera trabalhar com a Sky Sports na luta e torná-la a maior luta feminina da história do Reino Unido”. No momento, a maior luta entre duas mulheres no Reino Unido foi entre Marshall e Shields quando elas lotaram o 02 em Londres em outubro passado.

Os indivíduos podem decidir se ele quer tornar a luta tão grande em benefício de sua própria empresa ou do esporte feminino como um todo.