CAIXA faz ANÚNCIO OFICIAL sobre o NOVO REAL DIGITAL

O Banco Caixa, em parceria com a Microsoft e a Elo, está se preparando para participar do projeto piloto do Real Digital, uma iniciativa do Banco Central que visa modernizar o Sistema Financeiro Nacional por meio da criação de uma nova moeda digital. Essa colaboração entre as três empresas é um marco importante para a inclusão financeira e o avanço tecnológico no Brasil.

A Importância da Caixa no Projeto

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira de grande relevância no país, com presença em 99% dos municípios brasileiros, por meio de seus 26,9 mil pontos de atendimento. Além disso, é o maior banco da América Latina, com mais de 150 milhões de clientes e R$ 1,6 trilhão em ativos administrados. Sua atuação nos programas sociais, de transferência de renda e de inclusão financeira a torna uma parceira estratégica para o governo federal.

Durante o evento realizado na Torre de TV Digital em Brasília, a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, destacou a importância da instituição no projeto piloto do Real Digital. Ela ressaltou que a participação da Caixa no consórcio é fundamental devido à sua capilaridade e experiência em inclusão bancária.

A Contribuição da Microsoft

A Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, também desempenha um papel fundamental nessa parceria. A empresa traz sua expertise em soluções tecnológicas inovadoras, oferecendo suporte relevante em relação à arquitetura e segurança da operação do Real Digital.

O vice-presidente de Serviços Financeiros da Microsoft Brasil, Júlio Gomes, enfatizou que o piloto do projeto permitirá que todos os parceiros envolvidos compreendam o potencial do Real Digital. Ele destacou que essa iniciativa tornará o sistema financeiro mais eficiente, reduzindo os custos e dando início a uma evolução significativa no processo de pagamentos no país.

A Expertise da Elo no Setor Financeiro

A Elo, uma empresa brasileira de tecnologia de pagamentos, completa o consórcio e contribui com sua experiência no setor financeiro. Sua participação como parceira no projeto piloto do Real Digital visa promover agilidade e segurança na proposta de tokenização de ativos.

Giancarlo Greco, CEO da Elo, destacou a importância dessa iniciativa e ressaltou a parceria entre a Caixa e a Elo como uma grande locomotiva de inovação. Ele enfatizou que essa parceria é um passo importante para impulsionar a modernização do sistema financeiro brasileiro.

O Projeto Piloto do Real Digital: Modernização e Inclusão Financeira

O projeto piloto do Real Digital tem como objetivo criar uma moeda digital soberana que facilite transações diretas entre as pessoas, reduzindo custos e promovendo a inclusão financeira. Essa iniciativa busca modernizar o Sistema Financeiro Nacional, aprimorando a eficiência das transações monetárias.

Durante a fase de testes, que contará com a participação de 16 consórcios compostos por instituições financeiras e empresas do mercado, serão desenvolvidas as infraestruturas tecnológicas necessárias para a implementação do projeto piloto. Essas infraestruturas permitirão testar as transações relativas à emissão, resgate e transferência dos ativos financeiros, bem como os fluxos financeiros relacionados à negociação desses ativos.



O Banco Central, em conjunto com os participantes selecionados para a fase de testes, será responsável por desenvolver as configurações e a conexão à rede DLT do piloto Real Digital, além da emissão do Real Digital e do Real Tokenizado, bem como a emissão de títulos públicos federais tokenizados.

Impactos e Benefícios do Real Digital

A criação do Real Digital trará diversos benefícios para a economia brasileira. Além de modernizar o sistema financeiro, essa iniciativa promoverá a inclusão financeira, tornando as transações mais acessíveis e eficientes para a população.

Com o Real Digital, será possível realizar transações de forma direta entre as pessoas, diminuindo a necessidade de intermediários e reduzindo os custos envolvidos. Isso abrirá oportunidades para empresas e empreendedores, estimulando a inovação e o crescimento econômico.

Ademais, a parceria entre a Caixa, a Microsoft e a Elo no projeto piloto do Real Digital representa um marco importante para a modernização do Sistema Financeiro Nacional. Essa iniciativa coloca o Brasil na vanguarda da digitalização financeira, promovendo inclusão bancária e tornando as transações mais eficientes e acessíveis para todos.

Com a expertise e o comprometimento das três empresas envolvidas, o projeto piloto do Real Digital tem tudo para ser um sucesso. A criação dessa moeda digital soberana trará benefícios significativos para a economia brasileira, impulsionando o crescimento e a inovação.