Cielo abre 78 vagas de emprego em todo o país

A renomada empresa de soluções de pagamento Cielo anunciou recentemente uma série de vagas de emprego em diferentes áreas, com oportunidades disponíveis em todo o Brasil. A empresa, reconhecida por sua liderança e inovação no setor de pagamentos eletrônicos, busca profissionais talentosos e motivados para se juntarem à sua equipe.

Cielo abre vagas de emprego em todo o país

Ao se tornar parte da equipe da Cielo, os funcionários têm acesso a uma variedade de benefícios que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida. A empresa oferece um pacote de benefícios competitivo, incluindo assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida, plano de previdência privada e participação nos lucros e resultados. Além disso, a companhia investe no desenvolvimento profissional de seus colaboradores, proporcionando oportunidades de crescimento e aprendizado contínuo.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego atualmente disponíveis:

Analista de Recursos Humanos;







Desenvolvedor Full Stack;







Analista de Marketing Digital;







Gerente de Contas;







Especialista em Infraestrutura de TI;







Analista Financeiro;







Consultor Comercial;







Analista de Qualidade de Software;







Analista de Suporte Técnico;







Gerente de Projetos;







Assistente Administrativo;







Analista de Riscos;







Designer Gráfico;







Supervisor de Atendimento ao Cliente.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas na Cielo, os interessados devem acessar o portal 123empregos e procurar pelas oportunidades disponíveis. No site, é possível visualizar os requisitos específicos de cada vaga, bem como enviar o currículo e preencher os dados necessários para a candidatura. É importante ler atentamente os pré-requisitos e garantir que o perfil profissional esteja alinhado com as demandas da vaga desejada.

Sobre a empresa



A Cielo é uma das maiores empresas de soluções de pagamento eletrônico do Brasil, com uma história de sucesso que se estende por mais de duas décadas. Fundada em 1995, a empresa revolucionou o mercado financeiro ao introduzir a primeira máquina de cartões de crédito e débito no país. Desde então, a companhia tem se mantido na vanguarda do setor, desenvolvendo soluções inovadoras para facilitar transações comerciais e impulsionar o crescimento de negócios de todos os tamanhos.

Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e um compromisso com a excelência, a empresa continua a ser uma referência no mercado de pagamentos eletrônicos. Ao oferecer um ambiente de trabalho dinâmico e desafiador, a companhia busca atrair talentos que compartilhem de sua visão de transformação e queiram contribuir para o sucesso contínuo da organização.

