Comemoração! Nubank alcança marco HISTÓRICO e supera o Banco do Brasil

No segundo trimestre de 2023, o Nubank conquistou uma posição significativa no cenário bancário brasileiro, tornando-se o quarto maior banco do país em número de clientes, superando o Banco do Brasil.

De acordo com os dados publicados no Ranking de Reclamações do Banco Central (BC), o banco digital registrou um impressionante total de 77,6 milhões de clientes, enquanto o Banco do Brasil contabilizou 74,5 milhões.

Essa conquista ressalta a crescente preferência dos consumidores por soluções bancárias digitais, que oferecem facilidade de uso, agilidade e uma experiência mais personalizada.

O Nubank, com sua abordagem inovadora e tecnológica, conseguiu atrair uma base substancial de clientes em pouco tempo, desafiando as instituições bancárias tradicionais no país.

Por fim, com o levantamento, além desse dado importante, podemos analisar a posição desse banco em relação às reclamações dentro do mesmo período.

Quer conferir essas informações de forma detalhada?

Nubank supera o Banco do Brasil

Antes de tudo, é importante mencionar que, o aumento no número de clientes do Nubank também pode ser atribuído à sua abordagem centrada no usuário, proporcionando uma experiência bancária simplificada e mais ágil.

Desde o seu lançamento o banco inovou com uma série de particularidades que rapidamente conquistou muitas pessoas em todo o país. Afinal, a proposta, desde o início, era transformar a forma como as pessoas lidam com as suas finanças.

Assim, através de um aplicativo muito intuitivo, os clientes tem informações detalhadas sobre suas transações, taxas e juros.

Além disso, todos os seus serviços e produtos são versáteis e de fácil aquisição, bem como a abertura de contas, que conta com um processo simples, sem a burocracia tradicional.

Adicionalmente, a instituição foi a precursora em oferecer um cartão sem taxas de anuidade, bem como, taxas muito competitivas para transações no exterior.



Enfim, tudo isso contribuiu para que em apenas 10 anos o Nubank conseguiu ultrapassar em número de clientes o Banco do Brasil, que é considerado o banco mais antigo do país, com cerca de 214 anos.

Ranking completo

Caixa Econômica Federal: 150.374.233 clientes; Bradesco: 104.486.688 clientes; Itaú Unibanco: 99.936.353 clientes; Nubank: 77.665.209 clientes; Banco do Brasil: 74.579.521 clientes; Santander: 64.360.563 clientes; Original: 50.266.862 clientes; Mercado Crédito: 47.390.877 clientes; AME Digital: 32.678.718 clientes; Pagbank-Pagseguro: 29.451.137 clientes.

Observação: a Caixa Econômica Federal continua liderando o ranking de instituições com mais clientes. Afinal, esse banco é responsável pelo gerenciamento de importantes programas governamentais, como o Bolsa Família, bem como, o PIS, o Seguro Desemprego e o FGTS.

Outro programa que foi relançado recentemente e que também é agilizado pela Caixa, é o Minha Casa, Minha Vida. Portanto, para milhares de brasileiros é mais cômodo reunir todas essas questões financeiras em um só lugar.

De qualquer maneira, é impressionante que o Nubank, sendo uma fintech tão nova, ocupe a 4ª posição nessa classificação.

Ranking de reclamações e posição do Nubank

No relatório do Banco Central também foram apresentados os dados referentes ao ranking de reclamações feitas por clientes durante o segundo trimestre deste ano.

Interessantemente, o conglomerado composto pelo BTG Pactual e pelo Banco Pan, seguido pelo grupo Bradesco e o Banco Inter, lideraram a lista.

Para chegar a esse ranking, o Banco Central adota uma abordagem criteriosa, dividindo o número de reclamações recebidas por cada instituição pela quantidade total de clientes que elas atendem.

Esse método é fundamental para garantir que o volume de queixas seja ponderado de acordo com o tamanho de cada banco.

Com base nesse índice, a autoridade monetária elabora a lista dos bancos mais reclamados, permitindo aos clientes e ao público em geral uma visão transparente e comparativa do desempenho das instituições financeiras no tratamento de suas demandas e preocupações.

Nesse ranking, o Nubank fica em 13º lugar, de uma lista de 15 bancos, com um índice de 7,82.

Portanto, a instituição se destaca também em relação a satisfação dos seus clientes na resolução de problemas regulares.

O Banco Central analisou e considerou procedentes um total de 1.004 reclamações contra o grupo BTG/Pan, que conta com uma base de 23 milhões de clientes.

Além disso, foram registradas 3.229 reclamações contra o Bradesco, que possui uma ampla clientela de 104,5 milhões de pessoas, e 776 reclamações contra o banco Inter, cuja base de clientes é de 26,4 milhões.

Por fim, em resposta às reclamações apontadas, os bancos emitiram comunicados informando que estão comprometidos em realizar melhorias significativas em seus sistemas, com o objetivo de reduzir os índices de reclamações consideradas procedentes pelo Banco Central.