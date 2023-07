Como corrigir a luz laranja intermitente do Instax Mini 11 (4 métodos)

Tentando capturar fotos em seu Instax Mini 11, mas encontra uma luz laranja piscando nele? Isso pode deixar os usuários preocupados com o motivo pelo qual podem estar enfrentando esse problema. Se você vir uma luz laranja piscando no seu Instax 11 Mini, isso pode indicar os seguintes problemas:

Flash não está totalmente carregado

As baterias estão mortas ou fracas

filme atolado

Não importa o quão bom seja o Fujifilm Instax Mini 11, problemas como esse podem ser encontrados por qualquer pessoa. Não há nada para ficar tenso se você encontrar o Instax Mini 11 piscando com luz laranja.

Como corrigir a luz laranja intermitente do Instax Mini 11

Vamos seguir todas as etapas que você pode seguir para corrigir o Instax Mini 11 Flashing Orange Light.

Substitua a bateria

Se você perceber que sua Instax Mini 11 está piscando com luz laranja, a bateria da câmera está fraca. Uma nova bateria pode clicar em cerca de 100 fotos e, se você tiver clicado em 100 fotos ou estiver prestes a atingir o limite, a câmera piscará com uma luz laranja. Você deve substituir a bateria do seu Instax Mini 11 e o problema será corrigido. As etapas para fazer isso são mencionadas abaixo-

Em primeiro lugar, desligue sua câmera.

Abra o compartimento da bateria, remova as baterias usadas e substitua-as por novas.

Depois de substituir as pilhas, feche o compartimento das pilhas e ligue a câmera. Você não verá a luz laranja na câmera agora.

Deixe o Flash Carregar

Você pode encontrar a luz laranja intermitente do Instax Mini 11 se o flash não estiver carregado. Pode levar alguns segundos para o flash carregar. Aguarde alguns segundos ao ligar a câmera ou depois de clicar em uma foto para o flash carregar e, em seguida, você poderá clicar nas fotos sem problemas.

Verifique o filme na câmera

Se o filme estiver preso ou preso no compartimento, isso também pode causar esse problema. Você pode seguir as etapas abaixo para consertar o filme preso na Instax Mini 11-

Desligue sua câmera antes de seguir em frente.

Abra o compartimento de filme disponível na parte traseira de sua câmera.

Remova o filme do compartimento. Certifique-se de remover o filme com cuidado.

Verifique se há danos no filme. Se não houver danos, reinsira o filme no compartimento; no entanto, se o filme estiver danificado, substitua-o por um novo.

Depois de inserir o filme, feche o compartimento do filme e ligue a câmera.

Redefinir câmera

Se você tentou substituir a bateria e até verificou o filme, mas ainda enfrenta esse problema, pode redefinir a câmera. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Certifique-se de que sua câmera está ligada.

Abra o compartimento da bateria em sua câmera.

Retire as pilhas e volte a inseri-las.

Isso redefinirá a câmera e você não encontrará mais o problema.

Conclusão

Piscar a luz laranja no Instax Mini 11 deve impedi-lo de tirar fotos. Se o Instax Mini 11 piscar a luz laranja, o guia acima deve ajudá-lo a resolvê-lo. Esperamos que isso ajude a resolver o problema e, se o problema for resolvido, dê um joinha na seção de comentários abaixo.

perguntas frequentes

Por que meu Flash Instax Mini 11 não está funcionando?

Se o seu Instax Mini 11 Flash não estiver funcionando, verifique as baterias da câmera. Se as baterias não estiverem alinhadas corretamente dentro do compartimento da bateria ou estiverem descarregadas, isso pode causar esses problemas. Reinsira as pilhas corretamente e, se estiverem gastas, substitua-as por novas.

Por que estou recebendo luz laranja no meu Instax Mini 11?

Você provavelmente encontrará o problema de luz laranja em seu Instax Mini 11 devido a uma bateria descarregada ou quando o filme fica preso. Discutimos as etapas para corrigir esse problema no artigo acima. Se o Instax Mini 11 estiver piscando com luz laranja, siga as etapas deste artigo para corrigir o problema.