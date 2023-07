Como corrigir o carregamento rápido que não funciona no Android (2023)

O carregamento rápido garante que seu telefone Android seja carregado rapidamente. Atualmente, o carregamento rápido está disponível na maioria dos telefones Android, até mesmo em telefones econômicos; esse recurso não está mais limitado a telefones de última geração. As marcas de telefones Android têm sua própria tecnologia de carregamento rápido, como Qualcomm Quick Charge, Samsung Adaptive Fast Charging, Oppo VOOC e SuperVOOC Charge.

Esse recurso está disponível para a maioria dos telefones Android, para que os usuários não precisem esperar horas para carregar seus telefones. Esse recurso é útil quando você está atrasado e seu telefone não está carregado. Além disso, essa tecnologia melhorou muito e você tem telefones que podem carregar completamente em 10 minutos.

Isso pode colocar você em dúvida sobre o funcionamento do carregamento rápido. O carregamento rápido requer um carregador com saída mais alta para carregar seu dispositivo rapidamente. Com a evolução da tecnologia, o carregamento rápido tornou-se seguro, com os carregadores seguindo certas normas de segurança para evitar danos à bateria.

Embora o carregamento rápido seja seguro, os usuários relataram problemas durante o carregamento rápido de seus dispositivos. Este recurso não funcionará se o seu telefone não for certificado pela Qualcomm para carregamento rápido. Mas se o seu telefone suporta carregamento rápido e você enfrenta problemas com ele, este artigo é para você.

Consertar carregamento rápido não funciona no Android 2023

Aqui estão todas as maneiras possíveis de corrigir o carregamento rápido que não funciona no Android.

Verifique se você está usando um carregador rápido e cabo certificados

Você deve garantir que está usando um carregador rápido e um cabo certificados para o seu dispositivo. Muitos carregadores no mercado afirmam ser carregadores rápidos, mas eles carregam seu telefone normalmente, então é melhor evitá-los. Tente comprar um carregador rápido certificado para o seu telefone, dependendo da tecnologia de carregamento rápido do seu telefone. Dada a seguir são as tecnologias de carregamento de diferentes marcas-

Qualcomm- Quick Charge (funciona com o processador Qualcomm Snapdragon)

Oposto Carga VOOC e Carga SuperVOOC

Eu de verdade – SuperDart Flash Charge

OnePlus – Dash Charge e Warp Charge

Samsung – Adaptive Fast Charge, Super Flash Charge

motorola – TurboPower e TurboPower 30

Vivo & Iqoo – Carga de Flash e Super Carga de Flash

Verifique se você está usando um carregador compatível com a tecnologia de carregamento do seu telefone. Seria melhor ir para um carregador oficial da sua marca. Se você estiver usando o carregador dentro da caixa, certifique-se de que é um carregador rápido, quantas vezes, carregadores normais de marca ou carregadores com saída menor em comparação com o que seu telefone suporta.

Não apenas o adaptador do carregador, mas o cabo também desempenham um papel importante no carregamento rápido. Se você estiver usando um cabo sem marca, isso pode não suportar o carregamento rápido. Certifique-se de obter o cabo de uma marca conhecida ou, se possível, obtenha um cabo oficial da marca do seu smartphone.

Verifique se há defeito no carregador

Se o seu carregador estiver com defeito ou o cabo estiver danificado, isso também pode causar problemas com o carregamento rápido. Verifique se há cortes e torções no cabo e substitua o cabo se estiver danificado. Se não houver danos no cabo e no carregador, verifique se há conexões soltas. Verifique se o cabo está conectado corretamente ao adaptador e ao telefone.

Limpar porta no telefone

O problema também pode ocorrer se a porta de carregamento não estiver limpa. Isso pode fazer com que o carregador não se conecte corretamente e causar esse problema. Tente limpar a porta USB do telefone e carregue-o novamente.

Primeiro, desligue o telefone; espere que desligue completamente.

Esteja em uma área bem iluminada e use uma lanterna para inspecionar a porta em busca de sujeira.

Use uma agulha para remover quaisquer detritos acumulados na porta. Seja extremamente cuidadoso com esta etapa e não danifique sua porta.

Pegue um cotonete com álcool isopropílico. Não molhe muito o cotonete.

Agora, use o cotonete para limpar a porta.

Espere o álcool secar; pode levar de 1 a 2 horas para a porta secar.

Feito isso, ligue o telefone e conecte o carregador novamente. Veja se o carregamento rápido está funcionando ou não.

Ativar carregamento rápido

Algumas marcas oferecem a opção de ativar/desativar o carregamento rápido manualmente. Muitas pessoas preferem desativar o carregamento rápido quando desejam manter o telefone carregando durante a noite e ativam o carregamento rápido quando precisam sair de casa com urgência. Se você desativou o carregamento rápido e esqueceu de ativá-lo, seu telefone não carregará rapidamente. Se o carregamento rápido não estiver funcionando no seu telefone Android, ative o carregamento rápido. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra o Configurações do seu telefone.

Agora, toque no Cuidados com a bateria e o dispositivo opção.

De todas as opções dadas aqui, toque em Bateria .

Role para baixo e toque em Mais configurações de bateria .

Ative a alternância para Carregamento rápido .

Observação- As etapas acima funcionam para dispositivos Samsung e podem variar para marcas de smartphones.

Reiniciar telefone

Se o carregamento rápido estiver ativado e você estiver usando um carregador rápido, mas o carregamento rápido ainda não estiver funcionando no seu dispositivo Android, reinicie o telefone. Esse problema é frequentemente encontrado devido a bugs temporários e a reinicialização do telefone corrigirá esse problema.

A próxima etapa de solução de problemas que recomendamos é atualizar o software do sistema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Toque no Configurações ícone na gaveta de aplicativos.

Em Configurações, toque em Atualização de software .

Agora, toque em Baixar e instalar .

Seu telefone começará a verificar se há atualizações; instale qualquer atualização disponível.

Conclusão

Os métodos acima devem ajudar a corrigir problemas com carregamento rápido no seu telefone Android. Se você tentou todas as etapas acima, mas ainda está enfrentando esse problema, visite o centro de serviços da marca do seu telefone. Obtenha seu telefone diagnosticado no centro de serviço e resolva o problema.

