Como desinstalar o Microsoft Office 2016 no Windows, macOS

O Microsoft Office 2016 foi lançado inicialmente em 2015 para Windows e Mac. O suporte principal para o Office 2016 terminou em 2016 e o ​​suporte estendido para várias edições deve terminar em 2015.

Se você estiver enfrentando um problema com o Microsoft Office 2016 ou quiser atualizar para a versão mais recente do Office, será necessário desinstalar o Microsoft Office 2016. Este artigo o guiará sobre como desinstalar o Microsoft Office 2016.

Desinstalar o Microsoft Office 2016 no Windows

Existem duas maneiras de desinstalar o Microsoft Office 2016 no Windows. Você pode fazer isso da maneira tradicional com o Office Uninstaller ou a ferramenta Office Fix. Vamos discutir ambos.

Do Painel de Controle

A primeira forma de desinstalar o Microsoft Office 2016 é através do Painel de Controle. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar . No Menu Iniciar tipo Painel de controle e depois pressione Digitar ; abra.

Agora, clique em Desinstalar um programa opção aqui.

Na lista de aplicativos, clique em Microsoft Office 2016 e depois clique em Desinstalar.

Você receberá o prompt de desinstalação; clique Desinstalar para confirmar a desinstalação do software.

Levará algum tempo, mas uma vez feito isso, você terá que reiniciar o seu PC para remover os arquivos residuais remanescentes durante o processo de desinstalação.

Da ferramenta de correção do Office

Outra maneira de desinstalar o Microsoft Office 2016 é por meio da ferramenta de suporte à desinstalação do Office. Você terá que baixar esta ferramenta da internet e usá-la para desinstalar o Microsoft Office 2016. Veja como-

Dirija-se a este link para baixar a ferramenta de suporte de desinstalação do Office no seu PC.

Abra o Explorador de arquivos e vá para onde a ferramenta está salva.

Clique duas vezes no arquivo baixado para executá-lo.

Quando o Desinstalar Microsoft Office assistente se abrir, clique em Próximo continuar.

Você será perguntado se deseja desinstalar completamente os aplicativos do Office; Clique em Sim aqui.

O processo começará. Assim que o Office for desinstalado, você terá que reiniciar o seu PC.

Feche o assistente e reinicie o seu PC. Isso removerá completamente o Office 2016 do seu PC.

Desinstale o Microsoft Office 2016 no Mac

Desinstalar o Microsoft Office 2016 no Mac é um pouco complicado em comparação com o que era no Windows. Dado é o processo passo a passo para desinstalar o Microsoft Office 2016 do Mac-

Abra o localizador no seu Mac e, em seguida, clique no botão Formulários .

Clique com o botão direito do mouse no Microsoft Excel e clique em Mover para lixeira .

Da mesma forma, mova todos os aplicativos da Microsoft para a lixeira.

Feito isso, clique com o botão direito do mouse no Lixo ícone no dock e clique em Lixo vazio . Isso excluirá permanentemente todos os aplicativos do Office.

Agora, pressione Shift + Comando + G combinação de teclas. Tipo ~/Biblioteca/Contêineres e pressione Digitar .

Aqui, selecione todos os arquivos que atendem pelo nome- Relatório de erros da Microsoft Microsoft Excel com.microsoft.netlib.shipassertprocess com.microsoft.Office365ServiceV2 Microsoft Outlook PowerPoint com.microsoft.RMS-XPCService Microsoft Word Microsoft OneNote

Imprensa Comando + Excluir para excluir os arquivos.

Imprensa Shift + Comando + G novamente, digite ~/Biblioteca/Group Containers e pressione Digitar.

Veja se os seguintes arquivos estão presentes aqui- UBF8T346G9.ms UBF8T346G9.Office UBF8T346G9.OfficeOsfWebHost

Se você vir os arquivos acima, selecione-os e exclua-os.

Se você tiver algum aplicativo do Microsoft Office no Mac, clique com o botão direito sobre ele, passe o mouse sobre Opções e, em seguida, clique em Remover do Dock .

Depois de concluir as etapas acima, reinicie o seu Mac.

Conclusão

Acima estão as etapas para ajudá-lo a desinstalar Microsoft Office 2016. Listamos as etapas para desinstalar o Office 2016 para Windows PC e Mac; se você tiver um dos dispositivos, siga as etapas acima para ajudar a desinstalar o Office 2016.

