Como programar um controle remoto universal para uma TV sem códigos (2023)

Se você tem muitos dispositivos digitais em casa que funcionam com controle remoto, existe uma opção interessante no mercado que serviria para o propósito de Jack of All Trades. Sim, um controle remoto universal é algo que permite controlar todos os dispositivos usando um único controle remoto. Isso o torna uma escolha bastante óbvia para quem quer simplificar a experiência do usuário. O que você poderia fazer se não tivesse códigos?

Bem, um controle remoto universal sempre exigiria um código que você deseja conectá-lo a um dispositivo de sua escolha. No entanto, hoje em dia, as coisas mudaram. Com o recurso de verificação automática incorporado a todos os controles remotos universais, agora é mais fácil conectar vários dispositivos. Com isso dito, aqui está nosso guia para ajudá-lo a programar um controle remoto universal para uma TV sem usar códigos.

O que é um controle remoto universal?

Um controle remoto universal é um controle remoto que ajuda você a controlar mais de 3 dispositivos usando um único controle remoto. Como o nome sugere, universal, o que significa para tudo.

Como resultado, se você tiver um DVD Player, uma smart TV, um sistema de home theater e qualquer outra unidade audiovisual, não precisará de um controle remoto separado para todos eles. Em vez disso, você pode simplesmente usar um anúncio remoto universal para controlar todos eles.

O controle remoto universal oferece tranquilidade e facilidade de uso para os usuários, tornando-o muito popular. No entanto, a única desvantagem é que, se sua TV ou controle remoto universal for antigo, poderá causar problemas. Por exemplo, ele pode se conectar ao seu DVD Player, mas não à sua TV e vice-versa.

Como programar um controle remoto universal para uma TV sem códigos?

Para começar a programar um controle remoto universal, você deve garantir que seu controle remoto universal seja novo ou esteja em boas condições. Em seguida, você deve verificar se possui baterias completas e novas.

Caso tenha usado pilhas, não as use. Outra coisa a observar é que o controle remoto e a TV são conectados por infravermelho, que só podem ser conectados em linha reta. Como resultado, certifique-se de que eles sejam apontados diretamente. Quando estiver pronto, você pode começar. A partir de agora, existem dois métodos para se conectar. Vamos discutir todos eles.

Método 1: Programação sem código

Neste método, programaremos o controle remoto da sua TV sem usar nenhum código. O método é um pouco difícil, então certifique-se de seguir cuidadosamente estes passos:

Pressione e segure o DEFINIR e ZERO botões juntos. Faça isso uma vez. Depois disso, pressione o botão DEFINIR e ZERO botões juntos por 4 vezes contínuas. Quando terminar, você notará que o LED vermelho indicador acenderá continuamente. Agora pressione o SOBRE botão e, em seguida, pressione-o novamente. Faça isso por 3 vezes. Aguarde 1 segundo no meio. Continue fazendo isso até que sua TV ligue. Quando a TV ligar, pressione DIGITAR e então OK. Isso confirmará a configuração.

Agora você pode ligar e usar sua TV sem complicações todas as vezes com este controle remoto universal sem inserir nenhum código.

Método 2: Use a Varredura Automática para Detectar TV

O recurso Auto Scan está presente na maioria dos controles remotos universais modernos. No entanto, se você estiver usando um antigo, o Auto Scan pode não funcionar. Se o seu for novo, a varredura automática é um método melhor do que o anterior, pois permite que você conecte perfeitamente o controle remoto universal à sua TV sem inserir códigos. Siga estas etapas se achar que esse método é melhor para você:

aperte o DEFINIR botão e o botão TV1 juntos. Continue pressionando e soltando-os algumas vezes até que o LED vermelho A luz acende. Agora, pressione o DEFINIR botão novamente. A luz LED vermelha começará a piscar. Pressione o botão Power logo depois disso. Continue fazendo isso até que sua TV ligue.

Agora, seu controle remoto universal está conectado à TV e permanecerá conectado até que a bateria acabe. Quando isso acontecer, você deve seguir o mesmo procedimento novamente para torná-lo compatível.

O que fazer se o controle remoto universal não estiver conectado à TV?

Se, após seguir os métodos acima, sua TV não estiver se conectando ao controle remoto universal, é possível que sua TV não seja compatível ou que o controle remoto universal seja muito antigo. Para verificar isso, abra a tampa da bateria do seu controle remoto. Agora, procure o número do modelo do seu controle remoto online ou no site do fabricante para obter a lista de dispositivos suportados.

Se o seu dispositivo não for compatível com a verificação automática, procure no site do fabricante o código para se conectar ao seu modelo de TV específico. Ao encontrá-lo, insira o código no controle remoto para se conectar à sua TV. No entanto, se você não encontrar o código, isso significa que sua TV não é compatível com o controle remoto universal, embora isso seja raro.

Outra coisa que você pode fazer é uma pesquisa de código manual. No entanto, este processo não é fácil, então aqui estão as etapas:

Certifique-se de que sua TV está ligada. Em seguida, pressione o televisão botão no seu controle remoto universal. Depois disso, pressione o botão televisão e PODER botões juntos e depois solte. Imediatamente depois disso, pressione e deixe o JOGAR botão. Repita este processo 2 vezes até que seu televisão desliga.

Se a TV desligar, isso significa que a TV e o controle remoto não estão conectados e você não precisa fazer nada. No futuro, se a qualquer momento seu controle remoto se recusar a se conectar, você poderá seguir estas etapas novamente para garantir que seu problema seja resolvido.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como programar um controle remoto universal para uma TV sem códigos. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você não pode programar o controle remoto, é possível que seu controle remoto seja muito antigo e a TV não o suporte. Se você tiver outras dúvidas ou perguntas, não deixe de comentar abaixo.

