Como recuperar o acesso mesmo sem o e-mail

Desde o seu lançamento em abril de 2020, o Caixa Tem cresceu de maneira significativa no Brasil. Milhões de usuários utilizam os serviços oferecidos pelo aplicativo todos os meses. Contudo, várias pessoas enfrentam dificuldades ao perderem a senha de acesso ao aplicativo.

Na verdade, todo mundo já deve ter esquecido a senha de acesso de algum aplicativo ou site, ou mesmo conhece alguém que já passou por isso. O problema é que, no caso do Caixa Tem, os usuários ficam realmente preocupados com a impossibilidade de utilizar o app.

Na internet, é possível encontrar muitos relatos de pessoas que sofreram para recuperar a senha de acesso. Embora os passos para isso sejam bem simples e práticos, nem todos os sites informam a maneira correta de recuperar o acesso ao aplicativo.

Importância do Caixa Tem para os brasileiros

O Caixa Tem possui milhões de usuários que utilizam seus serviços diariamente. Em resumo, o app oferece diversas utilidades para os brasileiros, principalmente para aqueles de renda mais baixa, beneficiados por programas sociais.

Além disso, é através do Caixa Tem que milhões de trabalhadores também podem ter acesso a valores referentes a direitos trabalhistas, como FGTS e PIS/Pasep. Em suma, o aplicativo é essencial para boa parte da população brasileira.

É através do Caixa Tem que as pessoas podem movimentar os valores pagos pelo Bolsa Família e pelo Auxílio Gás, por exemplo. Isso sem contar que os usuários também podem pagar contas e contratar empréstimos através do app.

Veja como recuperar a senha do Caixa Tem

A maneira de utilizar o Caixa Tem é bastante simples e prática. Em síntese, o usuário só precisa baixar o aplicativo na loja do celular, fazer um cadastro rápido e, então, começar a usá-lo.

Da mesma forma, há passos bem simples para que o usuário recupere a senha esquecida e volte a acessar os serviços do aplicativo. Para isso, basta acessar o app e seguir o passo a passo abaixo:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

No campo de senha, selecione “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”.

Após esses passos, o usuário receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado. Nesse ponto, há outro passo a passo a ser seguido:

Acesse o endereço eletrônico cadastrado;

Abra a mensagem do Caixa Tem;

Clique em “Link para redefinir credenciais” enviado pelo app para o seu e-mail;



Você também pode gostar:

Ao realizar esta ação, o usuário será direcionado a uma nova tela. Nesta guia, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado.

O usuário poderá anotar a nova senha em algum papel ou no próprio celular para não perdê-la e, assim, ter que passar novamente por tudo isso.

Não consigo acessar o e-mail cadastrado

O aplicativo do Caixa Tem informa de maneira clara as instruções para recuperar a senha de acesso. No entanto, caso a pessoa não lembre qual foi o e-mail cadastrado, o problema será muito maior.

Inclusive, mesmo se o usuário souber qual o e-mail cadastrado, mas não lembrar a senha de acesso do e-mail, ele também não poderá recuperar a senha de acesso do Caixa Tem. Isso porque o aplicativo envia as instruções de recuperação da senha para o e-mail cadastrado.

Em outras palavras, a definição de uma nova senha de acesso do Caixa Tem só ocorre através do link que o aplicativo envia para o endereço eletrônico. Assim, quando a pessoa não consegue acessar o e-mail cadastrado, não poderá recuperar a senha de acesso do app de maneira remota.

Posso recuperar o acesso do app sem o e-mail?

Segundo a Caixa, ainda há duas maneiras de recuperação da senha do Caixa Tem, mesmo sem o e-mail cadastrado. No primeiro caso, o usuário deverá se encaminhar a uma agência da Caixa Econômica, local em que terá suporte para recuperar a senha e, consequentemente, voltar a utilizar os serviços do aplicativo.

No entanto, a pessoa poderá fazer isso sem precisar sair de casa. Em síntese, o Caixa Tem pode solicitar o envio de documentos pessoais e de foto do titular da conta. Assim, o usuário poderá desbloquear a conta sem precisar ir para uma agência da Caixa.

Por fim, vale destacar que o Caixa Tem permite a realização de pagamentos de contas e boletos. Os usuários também podem solicitar linhas de crédito, com empréstimos que chegam a R$ 3 mil. Além disso, o usuário também pode fazer transferências pelo aplicativo, inclusive via Pix, para outras instituições financeiras.