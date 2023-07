Copa do Mundo Feminina 2023: Boas vibrações no acampamento USWNT enquanto o mascote da Copa do Mundo Tazuni faz uma visita aos jogadores durante o treinamento

Tele Copa do Mundo está oficialmente sobre nós! Falta apenas uma semana para a cerimônia de abertura e a nação anfitriã, a Nova Zelândia, enfrenta a Noruega no jogo 1 da prestigiosa competição.

Os preparativos do USWNT estão em pleno andamento enquanto eles se preparam para tentar e defender suas duas vitórias consecutivas na Copa do Mundo, tendo uma das últimas edições na França e no Canadá.

A equipe desembarcou em Aucklandonde seus campo de treinamento decorrerá ao longo da fase de grupos, na segunda-feira e começaram de imediato os trabalhos no relvado de treino.

Os ânimos estão altos no acampamento, pois os 23 jogadores que fizeram de Vlatko Andonovski escalação continua com o trabalho duro.

Após a sessão de ontem, os jogadores tiveram o prazer de conhecer mascote da Copa do Mundo Tazuni, quem lhes pagou um visita surpresa. Jogadores gostam Trinity Rodman e Megan Rapinoe estavam ansiosos para tirar uma foto rápida com o mascote do pinguim, que é baseado na espécie Eudyptula minor encontrada em ambos os países anfitriões.

“Parece muito real agora que estamos aqui. Eu estava animado para sair do país (EUA) e começar. Estou tão animado, tenho pensado nisso desde que nos classificamos”, disse um animado Megan Rapinoe após a sessão.

Os Estados Unidos continuarão se preparando para o primeiro jogo do torneio, que acontece no dia 22 de julho contra o Vietnã em Eden Park.