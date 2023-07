Drake traz Jayson Tatum durante show na arena do Boston Celtics

EUem Boston, Jayson Tatum é considerado a realeza do basquete. Em todo o mundo, Drake é considerado uma lenda da música.

Naturalmente, com o rapper visitando Beantown como parte de sua turnê, os dois tive que ligar no TD Garden. A máquina de pontuação da NBA desceu os degraus do estádio com a estrela do rap enquanto “Look What You’ve Done” tocava nos alto-falantes; um aceno sutil para o que Tatum realizou em tão pouco tempo.

Mais imagens surgiram de Tatum dançando em uma das caixas enquanto “Way 2 Sexy”, um hit de Drake e Futuro, jogado em segundo plano. É seguro dizer que o Celtic está aproveitando seu tempo livre do basquete no momento.

Reis do Rap e jogo de basquete

Drake está atualmente em sua “It’s All a Blur Tour”, que está promovendo o álbum conjunto do rapper canadense com 21 Savage, “Her Loss”. O álbum ficou em 8º lugar na lista dos melhores álbuns de 2022 do Complex.

Tatum está aproveitando a entressafra, com a temporada 2023-2024 da NBA marcada para mais alguns meses. O jogador de 25 anos vem da melhor temporada de sua carreira, com média de mais de 30 pontos por jogo.

Um lesão no tornozelo azedou a série final da pós-temporada para Tatum em que seu celtas de Boston perdido para o calor de Miami em Jogo 7 da final da Conferência Lestes. Ele é esperado de volta para liderar o Boston e está recrutando outras estrelas para se juntar a ele.