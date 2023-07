Dricus Du Plessis: Israel Adesanya se comportou ‘como um palhaço’ no UFC 290; Adesanya responde

O contendor número 1 dos médios do UFC, Dricus Du Plessis, descartou seu confronto com o campeão Israel Adesanya após sua vitória sobre Robert Whittaker no UFC 290.

Adesanya entrou no octógono após a paralisação de Du Plessis sobre o ex-campeão e soltou uma série de palavrões aparentemente guardados para o rosto do sul-africano. Os dois não brigaram, mas a linguagem em exibição deu um tom feio e racial à luta que se aproximava.

“Você viu hoje à noite, estou preparado”, disse Du Plessis na coletiva de imprensa pós-luta no sábado em Las Vegas. “Estou preparado para tudo o que ele diz.

“Ele está se comportando como um palhaço lá dentro. Não é assim que um campeão se comporta. Não é assim que um homem se comporta. Ele está se comportando como uma criança. Comporte-se como um campeão. Há pessoas olhando para você, e você está se comportando assim. Se isso vender ingressos, bom para ele. Vou vender ingressos no meu caminho. Sou um cavalheiro, sou um homem e vou me comportar como um homem.”

Du Plessis chamou a atenção de Adesanya ao fazer da residência africana uma parte central de sua campanha para conquistar o título. Ele comparou sua residência na África com a de Adesanya na Nova Zelândia e acrescentou: “esse é um campeão africano e é quem eu serei”.

Du Plessis se defendeu contra os críticos que o acusaram de desrespeitar a herança africana de Adesanya, dizendo que ele nunca disse explicitamente que seria “mais africano” do que o campeão. Adesanya não se convenceu com esse esclarecimento e planejou um confronto no UFC 293 em Sydney em 10 de setembro.

“Eu nunca questionei sua etnia”, disse Adesanya recentemente em A Hora do MMA. “Eu nunca disse que ele não é africano, apesar da colonização – não queremos passar por cima de tudo isso. Ele está na África, nasceu na África do Sul e nunca questionei isso. Mas o fato de ele estar sendo estúpido, ‘Nós sabemos quem é o verdadeiro africano, eu respiro ar africano’, todo esse tipo de coisa – como diabos você vai me questionar, Francis, e A negritude ou africanidade de Kamaru? Quem diabos é você? Então eu tive que colocar isso lá fora. Eu quero educá-lo.”

No sábado, Adesanya aumentou a retórica chamando du Plessis de palavra com n várias vezes. Ele zombou do lutador sul-africano oferecendo um teste genético para provar sua herança caucasiana.

Du Plessis disse que não ficou abalado com a súbita incursão.

“Geralmente é o contendor que vai para o cage, né? Então até ele já me vê como o campeão”, disse o peso médio sobre Adesanya. “Ele sabe que sou o campeão, e agora que me viu naquela jaula, sabe a força que tenho lá dentro. Ele podia sentir a energia, e eu podia sentir o quão insignificante ele é para mim quando entramos naquela jaula.”

Adesanya e Du Plessis compartilham uma curta história no MMA, tendo lutado juntos na Tailândia no início de suas carreiras. Adesanya reconheceu que Du Plessis era superior no departamento de grappling.

Du Plessis destacou o nocaute sobre Whittaker como prova de sua competitividade no jogo de trocação, mas reiterou sua suprema confiança se uma luta com Adesanya for para o chão.

“Vou nocauteá-lo como fiz esta noite”, disse du Plessis. “Vimos a luta dele com o Alex [Pereira]. Se eu derrubá-lo no chão, não é nem briga. Não é nem uma briga. Se eu colocar minhas mãos nele, não é nem uma briga. Eu vou lidar com ele. Eu já fiz isso antes, e vou fazer de novo.

“Você é tão bom quanto sua última apresentação. Como foi sua última atuação contra Whittaker? Sim, você o derrotou. Foi uma luta acirrada. Como foi minha última apresentação contra Whittaker? Então, agora, é assim que pretendo vencê-lo. Da mesma forma que venci Whittaker esta noite, implementando o plano de jogo e mantendo meu estilo e fazendo o que fazemos de melhor, ouvindo meus treinadores, ouvindo … os grandes companheiros de equipe que tenho … elaborando planos de jogo com isso estilo estranho.

“Esse estilo que parece completamente errado para tantas pessoas. Eu sou o contendor nº 1 do mundo agora. Então é hora de colocar algum respeito nisso.”

Para Adesanya, esse respeito terá que ser conquistado dentro do octógono. O campeão dos médios deixou claro que não esqueceu o que Du Plessis disse.