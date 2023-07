Ezekiel Elliott ou Kareem Hunt: Cowboys instados a escolher pelo ex-GM da NFL

Tele Dallas Cowboys tomaram sua decisão na posição de running back, passando as rédeas para Tony Pollard como seu “every-down back” em tempo integral. Este movimento vem como Ezequiel Elliot, um grampo do vaqueiros‘ ofensa por anos, não faz mais parte da equipe.

Embora a organização tenha manifestado a sua respeito pelo Zeke carreira notável em Dallas, parece que eles têm sem intenções de se reunir com ele em um novo contrato. Além disso, fontes revelam que os Cowboys estão não particularmente interessado em perseguir Kareem Hunt, o ex-campeão da NFL que atualmente é um agente livre depois de servir como reserva valioso com o Cleveland Browns.

No entanto, apesar do plano claro da equipe de permitir os atuais running backs em sua lista, ou seja, Malik DavisRonald JonesRico Dowdlee Deuce Vaughnpara competir pelas vagas de reserva, a mídia continua a especular sobre possíveis contratações envolvendo Zeke e Hunt.

Spielman, ex-GM da NFL, avalia o dilema do running back dos Cowboys

ex-renomado NFL Director Geral Rick Spielmanagora colaborador de A 33ª Equipe, compartilhou seus pensamentos sobre o assunto. Spielman reconheceu as proezas de Hunt como um corredor poderoso com habilidades excepcionais de recepção de bola fora do campo de defesa. Ele identifica algumas equipes, incluindo o vaqueirosque poderia se beneficiar com a aquisição de um running back reserva, embora ele preveja Ezequiel Elliot eventualmente assinando novamente com Dallas. Spielman sugere que Hunt pode ser uma excelente segunda opção, desde que ele consiga manter sua saúde.

Múltiplo oficiais da equipe expressaram sua crença de que o desempenho de Hunt está no declínio, sugerindo que ele pode estar exausto. De forma similar, Zekeque conquistou o NFL disputar o título duas vezes e compartilhar um perfil de idade semelhante com Hunt (ambos completando 28 anos neste verão), não conseguiu atrair o interesse significativo de outras equipes.

Sem dúvida, observadores da NFL, incluindo ex-gerentes gerais, têm direito a suas opiniões sobre a situação do running back dos Cowboys. O vaqueiros‘ front office está mantendo seus planos perto do colete, deixando a especulação correr desenfreada entre especialistas e analistas.