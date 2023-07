Ferreira e USMNT lideram o grupo da Copa Ouro da CONCACAF

Jesus Ferreira tornou-se o primeiro americano a marcar três gols internacionais em jogos consecutivos, e o Estados Unidos avançado para o Copa Ouro CONCACAF quartas de final com goleada de 6 a 0 sobre Trindade e Tobago na noite de domingo.

Ferreira marcou aos 14 e 38 minutos contra o 101º colocado Trindadeconverteu um pênalti aos três minutos dos acréscimos do primeiro tempo.

Cade Cowell marcou aos 66, quatro minutos depois de entrar, e Gianluca Búsio aos 79 – o primeiro gol internacional de ambos. Brandon Vázquez acrescentou seu terceiro gol no quinto minuto dos acréscimos, com o número 11 dos americanos vencendo por seis gols pelo segundo jogo consecutivo.

Ferreira em rara companhia enquanto EUA conquistam primeiro lugar

Filho de 22 anos do ex-meio-campista colombiano David Ferreira, Jesus Ferreira ingressou Landon Donovan como os únicos americanos com três hat-tricks. doze de FerreiraSeus 14 gols internacionais foram contra nações caribenhas, incluindo quatro contra Granada em junho de 2022 e três contra São Cristóvão e Nevis na quarta-feira.

O NÓS venceu o Grupo A no saldo de gols sobre Jamaica e avançou para as quartas de final em Cincinnati em 9 de julho contra Canadá, Guatemala ou Guadalupe. As americanas somam 40 vitórias, uma derrota e cinco empates na Copa Ouro fase de grupos

Os EUA venceram seu grupo pela 16ª vez em 17 Copas Ouro, junto com um segundo lugar para Panamá em 2011.

Trindade foi eliminado, terminando com uma vitória sobre São Cristóvão e um par de perdas. O guerreiros soca negou aos EUA uma viagem ao copa do mundo 2018 com uma vitória em casa.

Dominação dos americanos

Ferreira coloque o NÓS à frente aos 14 minutos. Cristian Roldan embaralhou a bola para John Jones, que cortou para Ferreira. Ele acertou a bola e enfiou de perto da marca do pênalti.

Ferreira ampliou a vantagem aos 38, quando o goleiro Marvin Phillip acertou o chute inicial e Ferreira pegou o rebote na perna do zagueiro Barco Sheldon.

árbitro guatemalteco Mário Escobar marcou o pênalti quando alvin jones puxado para baixo Djordje Mihailovice Ferreira mandou o chute para Phillips‘ esquerda.

Goleiro Matt Turnerdefensor Miles Robinson e Roldan foram inseridos na equipe titular no lugar de Sean Johnson, Com Matt Miaz e cowell.

meio-campista Alan Sonora perdeu o jogo por causa de uma distensão no tendão direito, e o meio-campista Aidan Morris foi autorizado a sair camuflado para o que o Federação de Futebol dos Estados Unidos disse que eram motivos pessoais.

Jamaicaque empatou em 1 a 1 com os Estados Unidos, avançou com vitória por 5 a 0 sobre São Cristóvão no Santa Clara, Califórnia. O Reggae Boyz saiu na frente em um gol contra do goleiro Julani Archibaldentão recebeu gols de Jonathan Russel, DiShon Bernard, Daniel Johnson e cory burke.