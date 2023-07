gimkit.com Guia de login do código de adesão 2023: Código do Gimkit

O Gimkit emergiu como uma das plataformas de tecnologia educacional mais populares que revolucionam a forma como os alunos se envolvem com materiais educacionais. Com sua abordagem gamificada e interativa, o Gimkit torna o aprendizado não apenas divertido, mas também envolvente. Aqui, falamos sobre o gimkit.com/join, Gimkit Code e Gimkit.com Login, desvendando seu significado e descobrindo como eles aprimoram a experiência de aprendizado. Então, se você quer saber sobre o gimkit.com/join link para fazer login no Gimkit, verifique o guia até o final.

O que é Gimkit.com/Join?

Usando a plataforma educacional on-line do Gimkit, os alunos podem se envolver em atividades de aprendizado divertidas e interativas enquanto jogam. Para motivar e cativar os alunos, foi desenvolvido para transformar aulas tradicionais em jogos emocionantes e dinâmicos.

Além de ser amigável para os alunos, o Gimkit foi projetado para tornar o ensino mais fácil. Usando laptops, tablets ou smartphones, os alunos podem participar ativamente desses jogos de aprendizado de acordo com seu currículo e objetivos. Ele permite que os professores criem conteúdo envolvente e diversificado usando uma variedade de formatos de perguntas, como múltipla escolha, verdadeiro ou falso e preenchimento de lacunas.

Quais são os benefícios do Gimkit Join para os alunos?

Vários benefícios tornam o Gimkit.com/Join uma ferramenta de aprendizado inestimável para os alunos. Aqui estão alguns dos principais benefícios:

Aprendizado ativo: O Gimkit Join envolve os alunos no aprendizado ativo, envolvendo-os no processo de aprendizado. Ao participar de atividades baseadas em jogos, os alunos fornecem respostas a perguntas, tomam decisões e resolvem problemas, em vez de receber informações passivamente. Desta forma, o material de aprendizagem é mais provável de ser retido e compreendido. Maior engajamento: O Gamkit Join captura a atenção dos alunos e mantém seu interesse durante todo o processo de aprendizado por ser interativo e envolvente. Os alunos ficam motivados e empolgados para participar de um jogo quando seus elementos gamificados estão presentes, como pontos, recompensas e competições. Aprendizagem personalizada: Com o Gimkit Join, você pode personalizar sua experiência de aprendizado. Com feedback instantâneo sobre as respostas e desempenho, os alunos podem progredir em seu próprio ritmo. Para atender às necessidades de cada aluno, a plataforma oferece desafios e suporte adequados. Desta forma, o processo de aprendizagem é mais personalizado e eficaz. Colaboração e Trabalho em Equipe: Usando o Gimkit Join, os alunos são incentivados a trabalhar juntos como uma equipe. Além de participar de equipes, eles podem competir contra outras equipes ou trabalhar juntos para atingir objetivos comuns. Em um ambiente de aprendizagem colaborativa, as habilidades de comunicação, cooperação e aprendizagem entre pares são promovidas. Feedback em tempo real: O Gamkit Join oferece feedback em tempo real aos alunos enquanto eles jogam. Isso permite que eles reflitam sobre sua compreensão e façam ajustes com base no feedback imediato. Além de identificar pontos fortes e fracos, os alunos podem usar esse feedback instantâneo para concentrar seus esforços nas áreas que precisam ser melhoradas. Informações baseadas em dados: Usando o Gimkit Join, os professores podem avaliar o desempenho e o progresso dos alunos usando dados valiosos. As conquistas dos alunos, as áreas de progresso e o desempenho geral da turma podem ser acompanhados por meio da plataforma. A instrução orientada por dados ajuda os professores a adaptar as intervenções e fornecer aos alunos suporte direcionado.

Quais são as etapas necessárias para fazer login em gimkit.com/join?

Aqui está o link para o site oficial se você quiser mais informações sobre como participar Gimkit.com/join. Em seguida, você será levado a esta página onde poderá se inscrever com sua conta Gmail.com usando sua conta do Google.

Nas opções do jogo, você pode selecionar sua classe. Crie seu jogo e comece a hospedá-lo. Visita https://www.gimkit.com/play com seus alunos. Você os convidará automaticamente se eles estiverem logados e em sua turma. Se eles não estiverem logados, eles serão solicitados a fazer login quando o código do jogo for inserido.

Gimkit Resposta | Gimkit.com/join e Gimkit/join.com

Ao usar o Gimkit, os alunos podem responder a perguntas em um dispositivo móvel, tablet, laptop, computador ou qualquer outro dispositivo – em seu próprio ritmo. Os alunos terão acesso a cada pergunta várias vezes ao longo de um Kit para que possam dominá-lo.

Gimkit Ganhe e compre | Gimkit.com/join e Gimkit/join.com

Quando os alunos respondem às perguntas corretamente, eles ganham dinheiro no jogo. No entanto, se você der a resposta errada, perderá.

É possível que os alunos reinvestam seu dinheiro comprando atualizações e power-ups. Assim, os alunos podem fazer compras com base em seus pontos fortes, graças a milhões de combinações.

Gimkit: crie uma atribuição e inicie um Gimkit Live

Usando o Gimkit Assignments, você pode converter seus kits em atividades de estudo independentes divertidas e individualizadas. Quer você precise concluir a lição de casa, servir como crédito extra ou educar à distância, as tarefas do Gimkit são ideais. Então, vamos verificar as etapas necessárias:

No Gimkit, vá para o lado esquerdo da tela e clique em Atribuição . Selecione Nova atribuição do menu. Para criar uma atribuição para um kit, você precisa selecioná-lo. Defina a data e hora de vencimento para a atribuição. Em seguida, você precisará selecionar as aulas para este Kit. Nesta etapa, você pode alterar o Dinheiro Alvo , Tempo Máximo ou Dinheiro inicial . Finalmente, clique Criar atribuição . Você conseguiu! Você criou com sucesso sua atribuição Gimkit.

Para permitir que seus alunos participem de sua turma, você precisa copiar o link e compartilhá-lo com eles. Depois que a tarefa for criada, você poderá copiar o link e compartilhá-lo.

Como iniciar um Gimkit Live Game

Aqui está um guia passo a passo para configurar seu Kit como um jogo ao vivo.

Para tocar um Kit, clique no botão kits botão.

Para jogar ao vivo, clique no botão verde Tocar ao vivo botão.

Você pode escolher entre Time, Race ou All In (há uma explicação para cada um).

Nesta etapa, você pode alterar o limite de tempo, se desejar.

Você precisará selecionar a classe que estará jogando seu Kit.

Agora existem duas opções: Clássico e Modo de equipe .

Você pode escolher Classic (para um jogo individual, como Kahoot) ou Team Mode (para um desafio de equipe).

Em seguida, clique no Continuar botão

Na tela, você verá o código do gimkit (código do jogo).

Para inserir este código Gimkit, os alunos devem navegar para gimkit.com/play .

Quando seus jogadores estiverem prontos e inserirem o código gimkit, clique no botão cinza Começar o jogo botão.

Empacotando

Os alunos obtêm informações valiosas e envolvimento ativo aprendendo com o Gimkit Join, que promove o envolvimento ativo, os motiva, promove a colaboração e fornece feedback personalizado. Então é isso da nossa parte. Esperamos que agora você saiba tudo sobre Gimkit.com/join. Para mais informações, comente abaixo.

