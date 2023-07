Holly Holm não vê Ronda Rousey voltando ao MMA: ‘Ela não está mais apaixonada por lutar’

Amanda Nunes pode ter ido embora, mas isso não significa que a porta está aberta de repente para o retorno de Ronda Rousey.

Depois que Nunes anunciou sua aposentadoria do MMA após uma vitória desequilibrada no UFC 289, alguns dentro do esporte sugeriram que talvez Rousey pudesse voltar com a esperança de recuperar o título do peso-galo que ela defendeu anteriormente seis vezes. Rousey se aposentou das lutas após uma derrota para Nunes, e atualmente ela está focada em sua carreira no wrestling profissional, onde continua sendo uma das principais atrações da WWE.

Holly Holm, que encerrou o reinado de Rousey como campeã com indiscutivelmente o chute na cabeça mais famoso da história do UFC, é rápida em encerrar qualquer conversa sobre um possível retorno.

Em vez disso, Holm sugere que todos deveriam apenas deixar Rousey continuar a encontrar a felicidade em seu novo emprego depois de deixar as lutas para trás.

“Ela está fazendo as coisas dela. Deixe-a viver”, disse Holm ao MMA Fighting. “Obviamente ela não está mais apaixonada por lutar. Deixe-a fazer as coisas dela. Ela ainda está ativa. Ela ainda está vivendo sua vida. Ela ainda está fazendo as coisas dela. Deixe-a fazer isso.

O súbito interesse em Rousey lutando novamente não é totalmente surpreendente, dado seu status de superestrela antes de cair para Holm e Nunes em lutas consecutivas antes de sua ascensão no wrestling profissional.

Dito isso, Rousey não deu nenhuma indicação de que realmente gostaria de competir novamente, especialmente agora que é uma mãe com uma agenda favorável na WWE que ainda permite que ela tenha muito tempo em casa com sua família.

“Não sei o que é. Talvez seja apenas porque os fãs querem tanto isso que desejam que se torne realidade”, disse Holm. “Ela está fazendo suas próprias coisas. Honestamente, eu realmente acho que ela está mais feliz fazendo o que está fazendo agora do que lutando. Eu apenas sinto isso. Não sei, então não vou dizer 100 por cento sobre isso, mas sinto que ela está aproveitando seu tempo e sua vida e sendo mãe e lutando. eu honestamente não acho [she’s coming back].

“Ela sabe que pode fazer o que quiser. Ela fez um nome para si mesma e pode ir lá e fazer o que quiser, e é isso que ela quer fazer.

Durante sua breve carreira de três anos no UFC, Rousey se tornou uma das maiores atrações do esporte, rivalizando apenas com Conor McGregor. Mais tarde, ela foi incluída no Hall da Fama do UFC, mas continua fisicamente ativa com sua carreira atual na WWE.

Embora o UFC logo se torne parceiro de negócios da WWE por meio de uma nova empresa fundada sob o guarda-chuva da Endeavor, isso não significa que Rousey repentinamente será emprestada para retornar ao MMA.

Holm também sabe por experiência própria que nem todo mundo gosta de lutar o suficiente para querer continuar no esporte enquanto ela segue sua própria carreira em esportes de combate. Há uma infinidade de desafios a serem superados, e Holm entende completamente por que alguém iria embora.

“Você tem que querer fisicamente estar lá”, explicou Holm. “Você tem que querer mentalmente estar lá. Você tem que emocionalmente querer estar lá. Há muito. Um acampamento de luta, você passa por tudo. Acho que foi Teddy Atlas quem disse isso e acho que ele disse depois que houve um grande assalto no boxe, e eu gostaria de ter as palavras certas exatamente sobre como ele disse isso, ele disse, ‘Que vergonha para esses juízes, todos hora que você entra lá você deixa um pedaço de você naquela luta e sai um pouco menos. Você deixou um pedaço de si mesmo lá dentro. Você passa por tanta coisa e seu corpo aguenta tanto. Suas emoções levam tanto. Um pedaço de você se foi.

“Então, sim, durante todo esse tempo, para ser um lutador mais velho e passar por isso, é preciso muito. Exige muito de mim. A cada camp de treinamento, fico exausto depois, mas adoro e sei que fui construído para ser um lutador e faço isso há muito tempo.

Aos 41 anos, Holm ainda está forte, com esperanças de que outra luta pelo título esteja esperando por ela em um futuro próximo, então ela não vai a lugar nenhum. Talvez o mesmo não possa ser dito de Rousey quando se trata de MMA, e Holm sabe que está tudo bem também.

“Existem tantos níveis diferentes disso”, disse Holm. “Existem perdas e coisas que podem te derrubar emocionalmente e te derrubar. Houve um tempo em que tive uma grande perda e alguém apareceu e disse: ‘Não é o fim do mundo’, e eu pensei, na verdade, é exatamente assim que parece. Você derrama seu coração e alma lá. É tudo, emocional, físico, espiritual, e você coloca tudo nele.

“Então às vezes eu acho que se um lutador se aposenta, pode ser por causa do corpo, da fisicalidade. Talvez seja por causa das emoções. Há muito. É preciso muito para chegar a uma luta.”