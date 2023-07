Dillon Brooks, o fiel agente defensivo do agente livre, encontrou um novo lar em Houston. A ala de agente livre fechou um contrato de US$ 80 milhões por quatro anos com o foguetessegundo seu agente, Mike George. O acordo fará com que seu salário diminua a cada ano. Enquanto isso, os Rockets também garantiram o free agent center Jock Landale com um contrato de US$ 32 milhões por quatro anos, com apenas a primeira temporada garantida.

Com a adição de Brooks e Landale, junto com o armador estrela Fred Van Vleetos Rockets pretendem fazer progressos significativos na próxima temporada sob o comando do novo técnico Fazendo Udoka.

Brooks, que passou toda a sua carreira de seis anos no Memphis Grizzlies, estabeleceu-se como um dos principais zagueiros e ganhou o prêmio de segunda equipe na última temporada. No entanto, os Grizzlies decidiram não tentar contratá-lo novamente devido a preocupações com suas travessuras na quadra e seleção de chutes.

Apesar de suas contribuições ofensivas, Brooks foi convidado a assumir um papel reduzido no ataque dos Grizzlies na última temporada, uma decisão que não o agradou. Em sua entrevista de saída, Brooks expressou confiança em suas habilidades ofensivas: “Acho que não perdi nada no lado ofensivo.”

É o primeiro grande contrato da NBA para Landale

Quanto a Políticoo pivô de 27 anos deve receber seu primeiro grande contrato com a NBA depois de causar impacto com o Phoenix Suns ultima temporada. Conhecido por sua habilidade de rebote e finalização, Landale provou ser um centro reserva confiável durante seu tempo na quadra, e o Suns prosperou com ele em sua escalação.

Tanto Brooks quanto Landale trazem habilidades valiosas para os Rockets e têm potencial para causar um impacto significativo no desempenho da equipe na próxima temporada. Os fãs de Houston podem esperar uma lista emocionante enquanto a equipe continua sua jornada em direção ao sucesso.