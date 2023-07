Julie Cousins ​​e Kiyomi Mariota, as duas esposas da NFL competindo com Brittany Mahomes

Tele Netflix documentários Quarterback apresentando NFL zagueiros Patrick Mahomes, Primos Kirk e Marcus Mariota foi lançado quarta-feira na plataforma de streaming, e suas esposas são uma grande chave para seu sucesso inicial.

Bretanha Mahomesesposa do Kansas City Chiefs QB, está acostumada com as câmeras seguindo-a aonde quer que ela vá e fazendo manchetes dia sim, dia não. As outras duas esposas do programa, no entanto, terão que se acostumar a se tornar uma celebridade.

Patrick Mahomes Documentário da Netflix: Do que se trata?

Primos Julie Hampton casou com o Minnesota Vikings QB em 2014, dois anos depois de se conhecer por meio de um amigo em comum na mesma época em que Kirk ingressou no NFL.

Kiyomi Cook Mariota e Marcus são namorados da faculdade que se casaram em 2021. Falcons libertou seu marido da franquia na terça-feira, mas a série documental o segue até a última temporada em Atlanta.

Brittany, 27, é frequentemente criticada e altamente examinada toda vez que sai pela porta da frente. Agora, há duas esposas da NFL competindo diretamente com ela por tempo de antena, popularidade e muito mais.

Quem é Julie Hampton, esposa de Kirk Cousins?

Julie, 34, e Kirk têm dois filhos, Tanoeiro e torneirosendo que este último nasceu em 2019, dois anos depois do irmão mais velho.

Ela nasceu e foi criada em Atlanta antes de frequentar o Universidade da Geórgia em Atenas. Julie tornou-se professora do ensino fundamental e, desde então, empresária.

A Sra. Cousins ​​é empresária e co-fundadora da Fundação Julie & Kirk Cousins. Ela e o marido também adquiriram a propriedade de Campo de Golfe Clearbrook em Saugatuck, Michigan, em novembro de 2022.

Sua aparição no documentário de oito episódios – produzido por Peyton Manningde Omaha Productions e Filmes da NFL — só aumentará suas oportunidades de negócios.

Quem é Kiyomi Cook, esposa de Marcus Mariota?

Kiyomi, 30, cresceu em Gresham, Oregon e jogou futebol na Escola Secundária Sam Barlow. Ela conheceu Marcus em 2014 no Universidade de Oregon.

Eles tornaram seu relacionamento público um ano depois e se casaram no Havaí há dois anos. O casamento foi ao ar livre com vista para o mar de Oahu.

Kiyomi é bacharel em Fisiologia Humana e já treinou futebol na Escola da Universidade de Nashville por muitos anos.

Ela também, assim como Julie, é nova no centro das atenções, mas talvez em vez de competir, Brittany os ensine a lidar com a mídia.