Taylor Swift e Travis Kelce têm encontro duplo com Brittany e Patrick Mahomes em Las Vegas

Ccom as férias quase acabando, Travis Kelce e Taylor Swift estão aproveitando ao máximo o tempo que lhes resta. Desta vez o famoso casal foi visto em um dos hot spots mais exclusivos de Las Vegas com dois de seus grandes amigos Patrício e Brittany Mahomes.

Apesar de NFL a pré-temporada só começa em setembro, os minicampos de treinamento voluntário já começaram. O Chefes de Kansas City realizaram seu primeiro acampamento de treino voluntário em 15 de abril, e suas primeiras atividades de equipe organizadas (OTAs) serão de 20 a 22 de maio.

Rápidopor sua vez, está a duas semanas de reiniciar a etapa internacional de seu Turnê Eras. A cantora dará início à fase europeia de sua turnê no dia 9 de maio no Arena de Defesa em Paris, França.

Com a agenda lotada do quarteto, todos decidiram fazer uma pausa antes de retornar às atividades com uma noite de festa no Salão de Coquetéis Easy’s no Aria Resort & Casino em Las Vegas, Nevada.

Festa em Las Vegas para Swift, Kelce e os Mahomes

De acordo com TMZo Mahomes ingressou Kelce e Rápido para uma noite de diversão no bar exclusivo. Embora o local seja protegido de olhares indiscretos, a notícia do encontro vazou para diversos meios de comunicação especializados em entretenimento.

O “Deixar pra lá” cantor e o Chefes tight end compartilharam muito tempo durante essa pausa em suas carreiras. Há algumas semanas eles compartilharam férias nas Bahamas e na semana passada foram vistos em uma escapadela de casal com Bradley Cooper e Gigi Hadid Em califórnia.

Rápido e Kelce estavam entre a multidão de estrelas que compareceram ao Coachela festival de música, onde aproveitaram para ver apresentações de Tempero de gelo e Jack Antonoffamigos íntimos da cantora.

Taylor não quer se separar de Travis

Com o fim do hiato da turnê mundial se aproximando cada vez mais, fontes próximas a Rápido disse que a cantora está triste por não poder mais passar tanto tempo com o namorado.

Embora Kelce já anunciou que viajará para Europa para assistir a algumas apresentações da namorada, em breve ele terá que se dedicar em tempo integral à preparação para o Temporada de 2024 da NFL.

“Eles apoiam e respeitam [each other]. Eles têm carreiras ocupadas, então eles entendem compromissospor mais difícil que seja”, a fonte disse Semanal dos EUA revista.