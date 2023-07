Larry Nassar, o médico que abusou de centenas de ginastas, incluindo Simone Biles, é esfaqueado na prisão

Dé esporte agraciado médico Larry Nassarque foi condenado por abusar sexualmente de ginastas, incluindo medalhistas olímpicosfoi esfaqueado várias vezes durante uma briga com outro preso em uma prisão federal na Flórida.

Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram A Associated Press o ataque aconteceu no domingo na Penitenciária Coleman dos Estados Unidos. As pessoas disseram que ele estava em condição estável na segunda-feira.

Uma das pessoas disse que Nassar foi esfaqueado nas costas e no peito. A prisão estava passando por escassez de pessoal, e uma das pessoas familiarizadas com o assunto disse que os policiais designados para a unidade onde Nassar estava detido estavam trabalhando em turnos de horas extras obrigatórios.

As pessoas não estavam autorizadas a discutir publicamente os detalhes do ataque ou da investigação em andamento e falaram com a AP sob condição de anonimato.

Nassar está cumprindo décadas de prisão por condenações em tribunais estaduais e federais. Ele admitiu ter abusado sexualmente de atletas quando trabalhava na Michigan State University e na USA Gymnastics, com sede em Indianápolis, que treina atletas olímpicos. Separadamente, Nassar se declarou culpado de posse de pornografia infantil.

O Federal Bureau of Prisons experimentou uma escassez significativa de pessoal nos últimos anos, uma questão que ganhou destaque quando o financista Jeffrey Epstein se suicidou em uma prisão federal em Nova York em 2019. Uma investigação da Associated Press em 2021 revelou quase um – um terço dos cargos de oficial penitenciário federal vagos em todo o país, forçando as prisões a usar cozinheiros, professores, enfermeiras e outros trabalhadores para proteger os presos. A escassez de pessoal dificultou a resposta a emergências em outras prisões, incluindo suicídios.

No domingo, os dois policiais que trabalhavam na unidade com Nassar estavam trabalhando em turnos extras. Um dos policiais estava no terceiro turno consecutivo, trabalhando 16 horas por dia, disse uma das pessoas. E o outro policial estava em seu segundo turno consecutivo, disse a pessoa.

Durante as declarações de impacto das vítimas em 2018, vários atletas testemunharam que, ao longo das mais de duas décadas de abuso sexual de Nassar, eles contaram a adultos, incluindo treinadores e preparadores esportivos, o que estava acontecendo, mas não foi relatado.

Mais de 100 mulheres, incluindo medalha de ouro olímpica Simone Bilesbuscaram coletivamente mais de US $ 1 bilhão do governo federal pelo fracasso do FBI em impedir Nassar quando agentes ficaram sabendo das acusações contra ele em 2015. Ele foi preso pela polícia da Michigan State University em 2016, mais de um ano depois.

O inspetor-geral do Departamento de Justiça disse em julho de 2021 que o FBI cometeu erros “fundamentais” ao investigar as acusações de abuso sexual contra Nassar e não tratou o caso com a “extrema seriedade”. Mais atletas disseram que foram molestados antes que o FBI entrasse em ação.

A investigação do inspetor-geral foi estimulada por alegações de que o FBI não atendeu prontamente às reclamações feitas em 2015 contra Nassar. A USA Gymnastics conduziu sua própria investigação interna, e o então presidente da organização, Stephen Penny, relatou as alegações ao escritório de campo do FBI em Indianápolis. Mas levou meses até que a agência abrisse uma investigação formal.

Pelo menos 40 meninas e mulheres disseram ter sido molestadas durante um período de 14 meses, enquanto o FBI estava ciente de outras acusações de abuso sexual envolvendo Nassar. Funcionários da USA Gymnastics também contataram funcionários do FBI em Los Angeles em maio de 2016, após oito meses de inatividade dos agentes em Indianápolis.

O FBI reconheceu a conduta que era “imperdoável e um descrédito” para a principal agência de aplicação da lei dos Estados Unidos.

O estado de Michigan, que foi acusado de perder chances ao longo de muitos anos para impedir Nassar, concordou em pagar US$ 500 milhões a mais de 300 mulheres e meninas que foram agredidas por ele. A USA Gymnastics e o Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA fizeram um acordo de US$ 380 milhões.

Em junho de 2022, a Suprema Corte de Michigan rejeitou um recurso final de Nassar. Os advogados de Nassar disseram que ele foi tratado injustamente em 2018 e merecia uma nova audiência, com base em comentários vingativos de um juiz que o chamou de “monstro” que “murcharia” na prisão como a bruxa má de “O Mágico de Oz”.

“Acabei de assinar sua sentença de morte”, Ingham County Juíza Rosemarie Aquilina disse sobre a sentença de 40 anos de Nassar.

A Suprema Corte estadual disse que o recurso de Nassar era uma “questão difícil” e que tinha “preocupações” com a conduta do juiz. Mas o tribunal também notou que Aquilina, apesar de seus comentários provocativos, manteve o acordo de sentença elaborado pelos advogados do caso.

“Nós nos recusamos a gastar recursos judiciais adicionais e sujeitar ainda mais as vítimas neste caso a traumas adicionais, onde as questões em questão apresentam nada mais do que um exercício acadêmico”, disse o tribunal em um pedido de duas páginas.

Mais de 150 vítimas falaram ou apresentaram declarações durante uma audiência extraordinária de sete dias no tribunal de Aquilina há mais de quatro anos.

“Acabou… Quase seis anos depois de eu registrar o relatório da polícia, finalmente acabou”, disse Rachael Denhollander, a primeira mulher a acusar publicamente Nassar.