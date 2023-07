Lionel Messi transformando Inter Miami e MLS dentro e fora do campo

Lionel Messi juntou-se recentemente Inter Miami e MLSe em poucas semanas já causou um impacto notável dentro e fora de campo, gerando números surpreendentes para a liga e o futebol dos Estados Unidos.

Em sua estreia, Messi marcou um incrível gol de bola parada no final da partida, garantindo uma vitória para sua equipe contra Cruz Azul na Taça das Ligas.

Agora você pode assistir Messi na MLS com a Apple

Ele continuou seu desempenho impressionante no jogo seguinte, marcando mais dois gols e dando uma assistência contra Atlanta United.

Além de suas contribuições em campo, Messipresença teve um impacto financeiro significativo para Inter Miami. repórter esportivo Joe Pompliano destacou o quão influente Messi tem sido para Miamisucesso financeiro e sua influência na MLS e no futebol como um todo nos Estados Unidos.

Por exemplo, MessiA imensa popularidade levou a um aumento maciço em Inter Miamiseguidores nas redes sociais. Em apenas 30 dias, o time conquistou 11 milhões de seguidores no Instagram, superando a soma dos seguidores de todos os outros times da MLS e tornando-se o quarto time esportivo mais seguido em todos os esportes dos Estados Unidos, à frente das franquias NFL e MLB.

Esse aumento de seguidores fez Inter Miami mais atraente para patrocinadores e parceiros corporativos, aumentando seu valor.

Além disso, MessiEspera-se que a chegada de MLS tenha impacto em toda a liga, principalmente em termos de inscrições no Passe de Temporada da MLS. A Apple concordou em dar Messi um corte de todas as novas inscrições do MLS Season Pass para promover o serviço e, com seus impressionantes 480 milhões de seguidores no Instagram, o interesse pelo passe já disparou.

MessiSua popularidade resultou historicamente em enormes vendas de mercadorias, com mais de dois milhões de camisas vendidas por ano durante seu tempo na Barcelona. Espera-se que esta tendência continue com Inter Miamicomo MessiAs camisas são muito procuradas.