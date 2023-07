macOS Ventura 13.4 H264 Codec 100FPS e 120FPS não funciona: correção

Os Macbooks vêm equipados com o macOS. No momento, os MacBooks mais recentes e até os mais antigos estão sendo atualizados para a versão mais recente do macOS, ou seja, o macOS Ventura. O Ventura marca a 13ª versão deste sistema operacional. Embora o sistema esteja extremamente atualizado, os problemas ainda permanecem no sistema operacional. A partir de agora, os usuários do macOS Ventura estão reclamando que os vídeos H264 codec 100FPS e 120FPS não estão funcionando.

O macOS Ventura é a 13ª edição do sistema operacional da Apple. Na semana passada o já atualizado Ventura ganhou sua 4ª parcela de atualização. No entanto, enquanto as atualizações são feitas para melhorar as coisas, a atualização 13.4 torna as coisas muito feias para os editores de vídeo profissionais. Os usuários começaram a reclamar que não conseguem reproduzir vídeos H264 codec 120FPS. Se você também está enfrentando a mesma coisa, este guia aqui irá ajudá-lo.

O que é o codec H264 no macOS Ventura?

Codec H264 ou codificação H264 é um codec de vídeo multimídia que suporta arquivos MP4 para reprodução em seu sistema. Se este codec estiver ausente em seu sistema, você não poderá assistir ou transmitir qualquer vídeo que use a categoria de recursos MPEG4.

Em contraste, o macOS vem equipado com tudo o que é necessário para reproduzir esses vídeos. O problema é que seu Mac não consegue reconhecer o formato. Esta é apenas uma falha que pode ser facilmente corrigida pela Apple e não há com o que se preocupar.

Qual é o problema com o codec H264 120FPS no macOS Ventura?

De acordo com muitos usuários, após a atualização mais recente do empreendimento macOS, quando o sistema operacional foi atualizado para 13.4, o sistema não pode mais reproduzir vídeos de 120FPS. Isso é um problema porque os MacBooks são projetados para lidar não apenas com 120 FPS, mas também com 240 FPS e mais recursos de reprodução e edição de vídeo em câmera lenta.

Quando o usuário avança para reproduzir ou editar um vídeo do codec H264, ele vê um erro informando que o trabalho de renderização falhou porque o clipe atual não pôde ser processado. Isso significa simplesmente que seu macOS não consegue processar ou codificar este vídeo. Normalmente, esse erro significa que não há nenhum codec válido disponível para reprodução ou suporte.

No entanto, esse não é o caso do macOS. Macbooks ou iMacs são projetados principalmente para criação de conteúdo e desenvolvimento de software. Este erro é simplesmente uma falha que precisa ser corrigida pela Apple imediatamente. Mas se o seu trabalho estiver sendo prejudicado, nossos walkarounds virão em seu auxílio.

Como corrigir macOS Ventura 13.4 H264 Codec 100FPS e 120FPS não está funcionando

Aqui, discutimos três maneiras que ajudarão você a contornar o erro macOS Ventura 13.4 H264 codec 120FPS não funcionando. Recomendamos que você siga todos eles e certifique-se de escolher aquele que se adapta às suas necessidades.

Correção 1: reinicie o Mac e tente novamente

Provavelmente, a solução de trabalho mais antiga para todos os problemas em andamento é reiniciar o PC e tentar novamente. O mesmo vale para o macOS Ventura também. Você já sabe como reiniciar seu mac. No entanto, se você já tentou isso, vale a pena tentar forçar a reinicialização e verificar se funciona.

É simples se você não sabe como forçar a reinicialização do seu Mac. Você deve pressionar e segurar a tecla liga / desliga por 5 segundos até desligar. Agora, espere um pouco e pressione o botão liga / desliga novamente para ligá-lo.

Depois de ligar, tente reproduzir seu vídeo e verifique se ele está sendo reproduzido ou não. Se sim, ótimo, se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 2: Use o VLC Media Player

O VLC Media Player está entre os players de vídeo mais populares do mundo, capaz de reproduzir tudo e qualquer coisa. E se o problema for com esta atualização específica do macOS Ventura 13.4, o player embutido não deve impedir você de reproduzir vídeos de 120FPS.

Vá em frente e baixe o VLC Media Player para Mac e instale-o em seu sistema. Feito isso, tente reproduzir o vídeo H264 Codec 120FPS que não estava funcionando antes. Deve funcionar agora.

Existem muitos outros aplicativos de reprodução de vídeo disponíveis para dispositivos Mac, e um deve atender a todas as suas necessidades. De qualquer forma, se você estiver usando seu Mac para fins de edição de vídeo, o Adobe Premier Pro resolve todos os seus problemas. Também vimos um comentário nos Fóruns da Apple afirmando que o Adobe Premier Pro funciona bem.

Correção 3: Use a Máquina do Tempo

O Time Machine em dispositivos Mac é usado para voltar a uma versão do Mac instalada anteriormente. Isso é extremamente útil nos casos em que uma atualização como o Ventura 13.4 está cheia de bugs e falhas e está causando seus problemas.

Ao usar o Time Machine, você pode voltar ao bom e velho e pacífico Ventura 13.3, onde tudo estava funcionando bem. Se você não sabe usar o Time Machine, aqui estão as etapas fáceis a seguir:

Desligue o Macbook. Agora, ligue o seu Mac. Se o seu Macbook for executado com um processador Intel, enquanto o Macbook estiver ligado, pressione rapidamente Command + R juntos. Por outro lado, se o seu estiver funcionando com M1 ou M2, pressione e segure o botão liga / desliga enquanto estiver ligando. Quando o menu Opções abrir, clique em Restaurar do Time Machine e clique em Continuar. Agora escolha a versão do sistema operacional para a qual deseja fazer o downgrade. Por exemplo, macOS 13.3.

Agora seu Mac reiniciará no macOS 13.3 Ventura e você não terá problemas com os vídeos H264 120FPS.

Informações adicionais sobre macOS Ventura 13.4 H264 Codec 120FPS não funciona

Como você não consegue reproduzir ou editar vídeos H264 12FPS, isso não significa que seu Mac nunca poderá reproduzir esses vídeos. O problema foi reconhecido pela Apple e em breve eles lançarão um hotfix que resolverá o problema. Até lá, você pode usar um software de terceiros ou usar o Time Machine para fazer o downgrade da sua versão do macOS Ventura.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir vídeos H264 120FPS que não estão sendo reproduzidos no seu Macbook após a atualização para o macOS 13.4 Ventura. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou problema, não deixe de comentar abaixo.

