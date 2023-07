Mbappé é a estrela da apresentação da nova camisa do PSG

On Domingo de manhã, Paris Saint-Germain e a Nike revelou a nova camisa reserva para a temporada 2023/24.

O evento aconteceu na primeira corrida ‘WE RUN PARIS – 10KM du Paris Saint-Germain’, realizada na manhã de domingo.

Na linha de partida, personalidades do mundo da corrida e do futebol, como Conjurador SemenyaLadji Doucoure e Ver câmerausava o PSG jérsei.

O kit parisiense branco revisita as cores tradicionais do clube. Com efeito que mescla o tradicional vermelho e azul parisiense em uma faixa colorida, contrasta com o brilho luminoso do branco.

O icônico Paris Saint-Germain O brasão combina as cores do clube com símbolos atemporais de Paris: a Torre Eiffel e a flor-de-lis.

A camisa incorpora a tecnologia Nike Dri-FIT, que combina inovação em ajuste e tecido para ajudar a manter os jogadores modernos secos por mais de 90 minutos. O tecido respirável FIT ADV garante a evaporação do suor.

NIKE e Paris Saint-Germain também aproveitam o evento para comemorar os 40 anos do lendário PEGASUS, lançando para a ocasião um tênis com as cores do clube.

A nova camisa reserva para a temporada 2023/24 e o PEGASUS40 PSG estão disponíveis a partir deste domingo em Paris Saint-Germain lojas em todo o mundo e em nike.com.

A participação de Mbappé no lançamento do uniforme do PSG

Com muita especulação sobre seu futuro no clube, os torcedores foram rápidos em apontar que Kylian Mbappé fez parte do vídeo promocional.

Ele foi visto vestindo o uniforme branco, em um momento em que muitos se perguntam se ele vai acabar usando o branco do Real Madrid mais tarde neste verão.