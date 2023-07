Mets concorda em trocar Scherzer para o Rangers, depois perde por 11-6 para o Nationals

DOs ávidos ex-companheiros de Robertson e Max Scherzer ficam se perguntando quem será o próximo a sair para o New York Mets.

“Essa é uma inclinação natural, com certeza”, disse o primeira base Pete Alonso no final da noite de sábado, depois que o Mets perdeu por 11 a 6 para o Washington Nationals depois de concordar em negociar Scherzer, três vezes vencedor do Cy Young Award. “Se um cara com uma cláusula de proibição de negociação pode ser negociado, qualquer um pode.

“Sim, é uma sensação estranha, com certeza.”

O acordo, que uma pessoa com conhecimento dos detalhes disse que enviaria Scherzer para o Texas Rangers, líder do AL West, foi relatado no primeiro turno, que terminou com Washington vencendo por 4 a 0, depois que uma multidão anunciada de 30.858 assistiu a um jogo de 80 pessoas. minuto de atraso de chuva antes do primeiro arremesso.

Os fãs já estavam vaiando quando o single de duas corridas do ex-primeira base do Mets, Dominic Smith, destacou o inning.

No negócio de grande sucesso, que a pessoa confirmou à Associated Press sob condição de anonimato porque ainda não foi anunciado, o Mets também enviará mais de US $ 35 milhões ao Texas para Luisangel Acua, de 21 anos, irmão mais novo de Atlanta Braves superstar Ronald Acuá Jr.

“Estou chocado por perder Max”, disse Alonso. “Muito surpreso.”

Enquanto Scherzer ainda tinha uma placa de identificação na sede do clube do Mets, seus armários estavam quase vazios, exceto por um punhado de camisas e uniformes pendurados no cubículo do meio.

Brandon Nimmo e Francisco Lindor disseram que tiveram a chance de se despedir de Scherzer, que foi negociado menos de 24 horas depois de dizer que queria se encontrar com o front office sobre a direção que planejava tomar após a troca de Robertson mais perto do Miami na quinta-feira. Marlins para duas perspectivas de bola novata.

A resposta ficou clara com a troca de Scherzer, que sinalizou a queda de um time que começou a temporada com uma folha de pagamento recorde de US$ 353 milhões, mas lutou para um recorde de 49-55.

“Temos tentado encontrar maneiras de vencer este ano e não temos feito o suficiente, então este é o resultado”, disse Nimmo, que está no primeiro ano de um contrato de oito anos que assinou em dezembro. “E você tem que ser capaz de aceitar isso e assumir isso. E agora veremos onde estamos avançando.”

Outfielders Mark Canha e Tommy Pham, cada um dos quais são agentes livres iminentes, são prováveis ​​candidatos comerciais, enquanto os contendores podem perguntar ao Mets sobre outro três vezes vencedor do Cy Young Award, Justin Verlander, que deve $ 43,3 milhões no próximo ano na temporada final. do contrato dele.

“A partir dessa jogada que eles acabaram de fazer, sim, não me chocaria se houvesse mais”, disse Lindor. “É decepcionante estarmos neste ponto agora na temporada. Não jogamos no nosso nível e temos que ver os companheiros de equipe partirem.”

O gerente Buck Showalter disse que não queria comentar a troca porque não era oficial.

Scherzer venceu sua última partida pelo Mets na noite de sexta-feira, quando desistiu de uma corrida em sete entradas contra seu ex-clube. Ele venceu Cy Youngs com o Nationals em 2016 e 2017 e ajudou Washington a vencer sua primeira World Series na história da franquia em 2019.

“Você sempre fica surpreso, especialmente um time como o Mets, que tem tantos bons jogadores e de repente eles decidem que a troca era iminente”, disse o técnico do Nationals Dave Martinez, que foi técnico de Scherzer em suas últimas três temporadas. em Washington. “Todos vocês sabem que eu amo Max. Ele fez algumas coisas inacreditáveis ​​para nós aqui em DC e desejo-lhe felicidades.”

Riley Adams acertou uma dobradinha de duas corridas no terceiro inning e acrescentou outra dobradinha RBI no nono sábado para o Nationals, que também recebeu um par de singles RBI de Joey Meneses. Stone Garrett também teve dois RBIs, enquanto Jeimer Candelario e Lane Thomas dirigiram cada um.

Patrick Corbin (7-11) rendeu quatro corridas em 5 2/3 entradas.

Mark Vientos marcou e marcou duas vezes para o Mets, enquanto Pham, Francisco Lindor e Francisco lvarez também marcaram.

Carlos Carrasco (3-5) permitiu oito corridas – seis ganhas – durando apenas 2 1/3 entradas para a segunda largada consecutiva.