O dinheiro que Kevin Costner terá de pagar à ex-mulher para deixar a mansão de 145 milhões de euros

Tele se divorcia entre Kevin Costner e a esposa dele Christine Baumgartner tem sido tudo menos amigável. A grande questão que está causando divergências entre os dois é uma das principais propriedades do ator.

O casal, que está junto há 18 anos e tem três filhos juntos, não chega a um acordo sobre quem fica com o Casa de 145 milhões de euros onde eles costumavam viver.

Há várias coisas a serem observadas, o divórcio foi pedido por ela e quando eles se casaram, ambos assinaram um acordo pré-nupcial detalhando o que aconteceria entre eles se eles se separassem.

Um dos acordos é que Christine sairia Costnerdentro de um mês, mas agora ela está lutando para aceitar a fria realidade do divórcio.

Ex-mulher de Kevin Costner se recusou a deixar a casa da família onde ele e os filhos moram

Parece que um juiz teve que intervir para obter a ordem e, graças a Deus, ele o fez porque Baumgartnera recusa de deixar a propriedade significava que o ator estava pensando em contratar uma empresa de despejo para despejá-la à força.

Mas Christine não vai deixar esse divórcio sem nada, como nos acordos assinados pelo casal em 2004, Kevin Costner concordou em pagar-lhe 52.000 euros de pensão alimentícia, 10.000 euros para a mudança e mais 30.000 euros para ela alugar uma nova casa para morar.

Para manter a casa de 145 milhões de euros, a ex-mulher do ator quis ficar até os filhos completarem 18 anos e alegou que teve que largar o emprego de modelo desde 2007 por causa do nascimento do filho e isso significa que suas finanças não permitem que ela comece uma nova vida.