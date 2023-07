Veja os requisitos e atribuições para o cargo

O concurso Polícia Penal Acre (PP AC) anuncia que as inscrições estão abertas para vários cargos. As vagas são para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de julho de 2023, no site da banca organizadora, IBFC. As taxas foram definidas de acordo com escolaridade, sendo:

Médio : R$ 53,00

: R$ 53,00 Superior: R$ 72,00 a R$ 81,00

Vagas Polícia Penal Acre

São 329 vagas no total para diversos cargos. Confira a tabela:

Nível médio

Cargo Vagas Remuneração Técnico Administrativo e Operacional 49 R$ 3.221,90

Nível superior

Cargo Vagas Remuneração Agente de Polícia Penal (masculino e feminino) 261 R$ 4.366,60 Assistente Social 7 R$ 5.131,34 Engenheiro Civil 1 R$ 6.561,76 Especialista em Execução Penal 4 R$ 5.131,34 Psicólogo 7 R$ 5.131,34

O que faz um agente policial?



De acordo com o edital, as principais atribuições são:

Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais;

Incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custodia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico;

Apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais;

Lavrar termo circunstanciado de ocorrência no âmbito de atuação da Polícia Penal e nas hipóteses previstas em lei, encaminhando-o à autoridade competente; realizar a proteção do perímetro de todas as dependências prisionais, ou em locais público ou privado, no interesse público, onde haja custodiado de forma transitória ou permanente, sob a égide da Polícia Penal, podendo, ainda, revistar pessoas, ou vistoriar veículos;

Atuar em ocorrências de fuga iminente e imediata, no planejamento de recaptura de foragidos das Unidades Penais, custodiado em geral e correlatas;

Executar recapturas ou capturas de foragidos da justiça no âmbito da Polícia Penal;

Dirigir e atuar em Núcleo de Informação e Inteligência Policial Penal, visando à prevenção de crimes e outros sinistros relacionados ao Sistema Penal ou correlatos;

Atuar e dirigir Unidade Policial de Monitoração Eletrônica de presos, fiscalizando a aplicação de sanção imposta ao monitorado; colaborar com políticas sociais voltadas para o sistema prisional;

Cumprir diligência no âmbito de instrução de processos oriundos de faltas disciplinares relativas à execução da pena, quando solicitado pelo órgão competente; coordenar os sistemas informatizados de rede e bancos de dados próprios, com apoio de outras instituições quando necessário, controlando os acessos de servidores da Polícia Penal no interesse do serviço policial;

Executar operações de transporte, custódia e escolta de presos em movimentações de transferências interestaduais;

Quando requisitado, acompanhar e realizar a segurança de autoridades judiciarias e outras que exercem funções essenciais à Justiça, quando em visitas correcionais aos estabelecimentos penais;

Exercer o gerenciamento e negociação em eventos que envolva rebeliões com reféns, motins, fugas e outros distúrbios prisionais, solicitando, quando necessário, auxílio de outras forças policiais que compõem a segurança pública, nos termos do Decreto nº 6.796, de 14 de setembro de 2020;

Patrulhar áreas externas que estejam sob a circunscrição da Polícia Penal;

Colher e inventariar elementos informativos durante apurações e intervenções no âmbito da Polícia Penal; Conduzir viaturas, embarcações e aeronaves conforme habilitação específica;

Formar, treinar, capacitar, especializar e aperfeiçoar o seu pessoal e, mediante convênio ou termo de cooperação, o pessoal de outras instituições;

Apurar e punir, na forma da lei, as infrações administrativas de seus servidores; e

Desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas competências.

Como serão as provas do concurso Polícia Penal Acre?

A fase objetiva está marcada para 01 de outubro. A fase contará com 60 pontos, será aprovado o candidato que:

a) tenha acertado, no mínimo, 15 (quinze) pontos na prova de Conhecimentos Gerais;

b) tenha acertado, no mínimo, 30 (trinta) pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e

c) tenha acertado, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos do total da prova objetiva.

As provas do concurso Polícia Penal Acre serão aplicadas em:

Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.

