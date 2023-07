O que são deep techs? Entenda mais sobre esse conceito

Com o avanço da tecnologia, fica claro que é possível aprimorar diversos aspectos, como produtos, processos de produção e até mesmo novas tecnologias.

Pois, o desenvolvimento dessas inovações acontece, em grande parte, no ambiente das startups, empresas que se dedicam a pesquisas e estudos nesse sentido. São chamadas de deep techs, com foco específico nessa missão.

Se você quer entender melhor o que essas empresas fazem e como se diferenciam das outras startups, continue lendo que iremos te explicar tudo!

Então, o que são “Deep Techs”, afinal?

Em linhas gerais, deep techs são negócios que criam tecnologias verdadeiramente inovadoras. Equipes cujo único objetivo é estudar, pesquisar e realizar vários testes para desenvolver uma nova peça de tecnologia.

A análise da energia nuclear e o desenvolvimento de semicondutores são casos de tecnologias quânticas. Além disso, a criptografia pode ser aplicada para garantir mais segurança e estabilidade em transações online.

O objetivo da inovação ao discutir tecnologias profundas se estende muito além das preocupações comerciais convencionais. Pois, esses grupos visam encontrar respostas para questões urgentes, como transporte urbano, aquecimento global, tratamento de doenças e muito mais. Ou seja, eles não se limitam a atender apenas um mercado restrito.

O que diferencia a Deep Techs de outras startups?

O potencial para criar mudanças transformadoras e que alteram o mercado é o que diferencia as deep techs de outras startups.

As deep techs têm maior potencial e se aprofundam em seus campos de atuação do que as startups tradicionais, que tendem a trabalhar para melhorar as tecnologias existentes. Ademais, eles também têm outras características distintivas, como:

Utilização de tecnologia de ponta;

Soluções cientificamente comprovadas;

Um sistema ecológico catalisador;

Procura inovações que vão além do mundo virtual e tenham consequências no mundo real.

Desenvolvimento sustentável de acordo com os princípios das Nações Unidas.

Quais são as principais atividades que os Deep Techs fazem?

Como mencionado anteriormente, esses negócios se comprometem com a inovação e com o fornecimento de uma variedade de soluções para a sociedade, em um esforço para resolver problemas globais urgentes.

Logo, as tecnologias profundas usam uma variedade de abordagens, como estas, para se manter atualizado e gerar conhecimento útil:

Inteligência Sintética

Atualmente, existem muitas iniciativas de pesquisa dedicadas à inteligência artificial. O objetivo é torná-lo ainda mais potente e preciso com novos recursos e desempenho aprimorado, como na área médica, onde a IA provou ser uma ferramenta inestimável.

Internet de todas as coisas

As pesquisas sobre a Internet das Coisas (IoT) buscam conectar vários dispositivos para que tudo esteja sincronizado e fácil de usar sem exigir tanto esforço humano.

Robótica

A busca por máquinas cada vez mais precisas e inteligentes, seja para uso doméstico ou industrial. Com isso, eles permitem que você faça as coisas mais rápido e melhor do que nunca.

Usando energia renovável

Essas empresas estão trabalhando para melhorar e criar novas fontes de energia renováveis ??para diminuir os riscos da mudança climática. Bem como, para garantir um padrão de vida mais alto à medida que o mundo esquenta.

Tecnologia quântica

Tecnologia Agrícola

A tecnologia voltada para a agricultura, como a robótica, ajuda a impulsionar as operações rurais, como o aumento do rendimento das culturas.

Isso permite que o maquinário avance enquanto reduz a necessidade de trabalho manual pesado; em vez disso, apenas operadores qualificados e trabalhadores de manutenção são necessários.

Assistência médica

O objetivo desses tipos de “tecnologias profundas” é disseminar aquelas que promovem a saúde e a felicidade. Para isso, buscam-se mecanismos para prevenir ou aliviar a dor em pacientes com diagnóstico médico.

Onde podemos encontrar empresas de tecnologia profunda para colaborar com a sua?

As empresas de tecnologia profunda, podem ser encontradas em várias outras incubadoras de redes de startups em seu data warehouse, tornando um local ideal para qualquer pessoa interessada em investir em inovação aberta e trazer novos negócios e tecnologias para trabalhar como parceiros de sua corporação.

Vários dos deep techs são especializados em pesquisas de ponta em uma ampla gama de setores sociais. Dessa forma, essas tecnologias são de extrema importância para as startups. Pois, através da automação de processos e da facilitação do desenvolvimento de novas tecnologias, elas facilitarão nossas vidas e melhorarão a qualidade de nosso trabalho.

Você quer inovar em sua empresa? Portanto, uma das opções é a deep tech, que traz em sua essência, muitas tecnologias de ponta para serem utilizadas em seu negócio. Assim, não hesite em investir, para construir um grande diferencial em sua empresa.