OnlyFans XI do México: o time perfeito que venceria todas as Copas do Mundo

OnlyFans tem milhões de perfis em todo o mundo, mas as celebridades mexicanas estão no centro das atenções não apenas localmente, mas globalmente. Esses são os mexicanos que dominam o site e formam um onze inicial que sem dúvida seria campeão mundial em qualquer Copa do Mundo.

1.Yanet Garcia

Yanet Cristal Garca San Miguel, mais conhecida como Yanet Garca, nasceu em 14 de novembro de 1990 em Monterrey, Nuevo Len. Sem dúvida uma das rainhas do OnlyFans. Yanet Garca é uma modelo e anfitriã de Monterrey que teve mais sucesso no OnlyFans. Graças às fotos que ela compartilha, ela é a segunda modelo mexicana mais bem paga.

2. Célia Lora

O site Hubite disse que seus ganhos são de aproximadamente 29 milhões de dólares por ano. Se você quiser ser um seguidor de Celia Lora e ter acesso a todas as postagens dela, terá que pagar 25 dólares por mês, mas na tentativa de gerar mais seguidores, Celia lançou uma oferta que indica que a assinatura é de 16,25 dólares a mês.

3. Karely Ruiz

4. Marcela Moss

Com uma assinatura de 9,99 dólares por mês, o que equivale a cerca de 200 pesos, Marcela oferece a seus seguidores conteúdos exclusivos como sessões de fotos, vídeos e blogs de bastidores do seu dia a dia. Moss, natural da Cidade do México, trabalhou com inúmeras marcas e participou de campanhas publicitárias para grandes empresas de moda.

5. Lucero ‘Loba’ Acosta

O lutador de artes marciais mistas Lucero Acosta pode competir para ser um dos lutadores mais famosos deste site. Ela é um dos membros da empresa Pro MMA Fighter. Aos 27 anos, ela vem buscando bons resultados, construindo sua carreira desde o final da adolescência. Você pode se inscrever em sua conta OnlyFans, que ela decidiu abrir depois de ver que tem 160.000 seguidores no Instagram.

6. Danyan Cat

Ela conseguiu se destacar no mundo do entretenimento adulto graças ao seu talento como gamer e cosplayer. Em seu perfil OnlyFans ela oferece conteúdos exclusivos para seus seguidores, como sessões de fotos e vídeos sensuais, além de interagir com eles por meio de mensagens personalizadas. O custo de sua assinatura é de 15 dólares, cerca de 300 pesos.

7. Bella de la Vega

Atriz renomada, ela conseguiu se tornar uma influenciadora graças ao seu Instagram. A tal ponto que se tornou uma das cinco mais bem pagas do OnlyFans Mexico.

8. Sweet Single

Ela se tornou uma das modelos mais destacadas das redes sociais, já que, graças às suas fotos quentes, conseguiu reunir milhões de fãs. Desta forma, a modelo mexicana de 33 anos, com medidas de tirar o fôlego, mostrou que veio para ficar como uma das modelos mais sexy, superando inclusive outras modelos consagradas na indústria como Karely Ruiz, Celia Lora e Yanet Garça.

9. La Bebeshita

Daniela Alexis, conhecida como La Bebeshita, cobra 40 dólares por mês para ver suas fotos ousadas. Ela é uma das mais famosas deste site.

10. A Marcha

Caso você tenha achado inacreditável, a jovem que ficou famosa por ter saído do colégio, é uma das estrelas mexicanas da plataforma de fotos. Ela cobra 9,99 dólares por assinatura.

11. Coloque Mua

Ela é uma das criadoras de conteúdo com maior número de seguidores no México, que após ser localizada com seu ex-companheiro, o influenciador espanhol Naim Darrechi, preso por mais de 48 horas por agressão a representantes da imprensa e seu equipe, que já pagou chegando a um acordo e oferecendo um pedido público de desculpas, o mexicano optou por fazer uma reformulação e buscar deixar tudo o que aconteceu em seu relacionamento no passado para um novo começo.