Penedo ultrapassa a meta nacional de vacinação contra a Influenza

A campanha nacional de vacinação contra a Influenza terminou na sexta, 30 de junho, e Penedo ultrapassou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. O trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) atingiu 92,87% de cobertura vacinal.

Penedo mostra um percentual altíssimo se comparado com os 61,42% de cobertura vacinal em Alagoas e 51,42% de vacinados em todo o Brasil. Nos últimos anos, o município é destaque na vacinação ao ultrapassar as metas estabelecidas.

Este número só foi possível pelas ações ostensivas das equipes de saúde nos postos de saúde, realizando busca ativa dos faltosos e também ações inteligentes, como o drive-thru da vacina e percorrendo as ruas da cidade a noite na ação “Vacina no Braço, Pão na Mão”.

“A campanha de vacinação contra Influenza deste ano foi um pouco diferente quando falamos de estratégias. Bem antes de iniciarmos a campanha, já tínhamos todas as estratégias montadas e foi um grande sucesso. No primeiro mês, já atingimos a meta de professores, vacinando dentro das escolas e instituições, agilizando e facilitando a vacinação dos demais grupos prioritários para que no fim, conseguíssemos ultrapassar a meta de 90%”, explica a Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

No período de 10 de abril a 30 de junho, a Secretaria de Saúde de Penedo aplicou 22.690 doses em pessoas com idade acima de 6 meses. Em Alagoas, dos 102 municípios, apenas 23 atingiram a meta, sendo apenas três de médio porte: Penedo (92,8%), União dos Palmares (93,4%) e Campo Alegre (91,9%).

“O município de Penedo sempre é destaque em vacinação, mas isso só é possível, porque sempre temos o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes e do Vice João Lucas. A gestão não mede esforços para apoiar todas as nossas estratégias para atingir o máximo da população porque entende que a vacinação é importante e deixa a população protegida”, afirma a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

