Polêmica em Wimbledon: Azarenka vaiado fora da quadra após perder para Svitolina

Tele Conflito ucraniano continua deixando episódios de tensão no esporte. Hoje wimbledon expressaram seus sentimentos durante a partida entre Victoria Azarenka, bielorrussa, e Elena Svitolina, ucraniana. Esta última deixou claro em mais de uma ocasião que pretende cumprimentar seus rivais da Rússia e da Bielorrússia como um protesto à guerra aberta em seu país.

Sabendo disso, e depois de perder no tie-break do terceiro set, Azarenka pegou suas coisas e foi direto para o túnel, para onde o O público de Londres respondeu confuso com vaias altas, embora também tenha havido uma boa parte dos espectadores aplaudindo.

Talvez eles pensassem que Azarenka recusou a saudação e assim desrespeitou seu oponente. O tenista bielorrusso fez um gesto de ‘mãos atadas’ para as arquibancadas em resposta às vaias.